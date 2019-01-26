Экс-советника Трампа отпустили под залог в $250 тысяч 26.01.2019, 8:41

Роджер Стоун

Фото: AP

Роджер Стоун заявил, что не будет признавать свою вину.

Суд во Флориде отпустил под залог Роджера Стоуна – бывшего советника президента США Дональда Трампа. Стоуна будут судить по нескольким обвинениям, связанным с делом о вмешательстве России в американские выборы, сообщает «Радио Свобода».

Суд принял во внимание аргументы Стоуна, который во время заседания утверждал, что не сможет скрыться от следствия. В частности, бывший адвокат Трампа сослался на то, что срок действия его заграничного паспорта истек.

В рамках судебного решения Стоуну запрещено покидать территории трех штатов: Флориды, Нью-Йорка и Вирджинии. Ему также разрешено посещать Вашингтон.

Выступая перед журналистами после заседания, Стоун заявил, что не будет признавать свою вину в ходе судебного разибрательства.

Стоуну, который был советником Трампа в ходе его президентской кампании, предъявлены обвинения по семи пунктам в рамках расследования о предполагаемом российском вмешательстве в выборы в США.

В частности, ему инкриминируют лжесвидетельство, воспрепятствование правосудию и давление на свидетелей. Большая часть обвинений касается ложных показаний, которые, как утверждается, Стоун дал во время расследования дела.

Обвинения Стоуну предъявлены специальным прокурором Робертом Мюллером, который расследует предполагаемое российское вмешательство.

Стоуна не обвиняют в сговоре с Россией с целью помочь Трампу на выборах. Однако обвинение непосредственно связано с его высказываниями об электронных письмах, похищенных хакерами с серверов Демократической партии и впоследствии опубликованных WikiLeaks. В частности, он обсуждал с членами штаба Трампа возможный негативный эффект публикации этих писем для кампании Хиллари Клинтон. Кроме того, он связывался с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем и обсуждал с ним эти письма – Стоуна обвиняют, помимо прочего, в том, что он не предоставил полной информации об этих контактах. Возглавляемое Мюллером следствие убеждено, что серверы Национального демократического комитета (НДК) были взломаны российскими хакерами, среди которых были сотрудники военной разведки, ряду из них заочно предъявлены обвинения.

Стоун ранее заявлял, что ожидает, что ему будут предъявлены обвинения. Он, вслед за президентом Дональдом Трампом, критиковал расследование Мюллера.

В рамках расследования различные обвинения были предъявлены ряду бывших сотрудников штаба Трампа, включая возглавлявшего его Пола Манафорта. Часть из них уже осуждена. До сих пор, впрочем, никому не было предъявлено обвинения в сговоре с Россией, и следствие пока не выступало с заявлениями о том, что такой сговор имел место.