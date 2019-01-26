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Белорусский Кокорин и его подруга удалили аккаунты в Instagram

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  • 26.01.2019, 8:52
  • 2,410
ИЛЬЯ ЛУХВИЧ
ФОТО ИЗ ИНСТАГРАМА

Илья Лухвич прославился благодаря лихачеству на мамином авто.

19-летний футболист Илья Лухвич и его 18-летняя подруга Анастасия Будько покинули социальную сеть инстаграм. Напомним, накануне молодые белорусы оскандалились, а затем подверглись интернет-травле, сообщает «Прессбол».

Сын известного белорусского тренера Александра Лухвича прославился благодаря лихачеству на мамином авто в Минске, а затем на пару было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Сейчас страницы Лухвич и Будько в инстаграме недоступны.


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