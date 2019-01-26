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Видеофакт: Шеф-повар Гордон Рамзи дегустирует жгучие соусы

  • 26.01.2019, 8:56
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Гордон Рамзи
Фото: Fox News

К концу передачи шеф-повар не выдержал.

В ютьюб-шоу Hot Ones американский ведущий Шон Эванс разговаривает со звездами — и заодно кормит их куриными крылышками с острыми соусами. Острота постепенно повышается и иногда достигает едва ли не максимума по шкале жгучести Сковилла. Участники передачи плачут, кричат и молят о пощаде, сообщает «Медуза».

Зрители давно просили пригласить в Hot Ones шеф-повара и телеведущего Гордона Рамзи, прославившегося экспрессивной критикой чужих блюд. В восьмом сезоне Рамзи все-таки поучаствовал в шоу.

Шеф-повар заранее подготовился к пытке жгучими соусами и на съемки пришел с разными бутылками, содержимое которых должно было помочь ему перебить остроту (обычно гости просто пьют воду или молоко). Конечно, ничего из этого Рамзи все равно не помогло!

Ближе к концу передачи шеф-повар не выдержал: начал ругаться и кидаться недоеденными крылышками.


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