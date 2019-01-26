Bloomberg: Банк Англии не будет возвращать Венесуэле золото

Bloomberg: Банк Англии не будет возвращать Венесуэле золото7
- 26.01.2019, 9:03
- 2,958
Венесуэльский режим отрезают от иностранных активов.
Банк Англии, главное финансовое учреждение Великобритании, отказался исполнить просьбу правительства Николаса Мадуро, о возвращении в страну золотых слитков на сумму 1,2 млрд долларов США, помещенных в банк на хранение, сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники, пишет "Зеркало недели. Украина".
Источник сообщил агентству, что британский центральный банк решил удержать у себя венесуэльское золото после того, как ряд официальных лиц США, в том числе советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон и государственный секретарь Майкл Помпео, настоятельно попросили британское правительство "помочь отрезать доступ венесуэльского режима к иностранным активам".