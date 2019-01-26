Bloomberg: Банк Англии не будет возвращать Венесуэле золото 7 26.01.2019, 9:03

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Фото: rbs.com

Венесуэльский режим отрезают от иностранных активов.

Банк Англии, главное финансовое учреждение Великобритании, отказался исполнить просьбу правительства Николаса Мадуро, о возвращении в страну золотых слитков на сумму 1,2 млрд долларов США, помещенных в банк на хранение, сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники, пишет "Зеркало недели. Украина".

Источник сообщил агентству, что британский центральный банк решил удержать у себя венесуэльское золото после того, как ряд официальных лиц США, в том числе советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон и государственный секретарь Майкл Помпео, настоятельно попросили британское правительство "помочь отрезать доступ венесуэльского режима к иностранным активам".