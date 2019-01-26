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Экономика Беларуси отказалась слушаться

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  • 26.01.2019, 9:15
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Новые данные Белстата - настоящее поражение для правительства.

Белстат опубликовал первую оценку валового внутреннего продукта (ВВП) за январь–декабрь 2018 г. Эти данные для правительства можно назвать поражением – несмотря на все старания, экономика и в самом конце года продолжила торможение, которое наблюдается, начиная с марта, сообщает «Экономическая газета».

В результате ВВП Беларуси за 2018 г. в текущих ценах составил 121,6 млрд руб., увеличившись в сопоставимых ценах лишь на 3% к уровню 2017 года. При этом Указом Президента от 31.12.2017 № 469 «О задачах социально-экономического развития Республики Беларусь на 2018 год» было установлено задание по итогам т.г. достичь роста ВВП в 3,5% по отношению к прошлому году. Таким образом, рост экономики оказался значительно меньше, чем было запланировано.

Напомним, что за три месяца 2018 г. рост ВВП уменьшился с локального максимума (5,7%, достигнутого по итогам января–февраля) до 5,2%, за четыре – до 4,8%. По итогам пяти месяцев ВВП показал рост в 4,6%, шести – 4,7%, семи – 4,5%. В январе–августе 2018 г. последовал резкий спад до 3,7%, который был обусловлен проблемами в сельском хозяйстве.

В сентябре нам удалось удержаться на том же уровне, но с октября ситуация опять начала ухудшаться: по итогам 10 месяцев ВВП Беларуси показал рост в 3,5%, за январь–ноябрь – 3,2%.

Декабрь лишь усугубил положение: 3% по отношению к уровню 2017 г. – это совсем не тот результат, которого мы ждали еще летом. Конечно, для него существует масса объективных причин. К упомянутым выше сельскохозяйственным проблемам можно, например, добавить падение цен на нефть, пришедшееся на конец года.

При этом в I квартале 2019 г. темпы экономического роста, по мнению властей, неминуемо рухнут по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Дело в том, что в I квартале 2018 г. рост ВВП (5,2%) носил восстановительный характер, который уже давно себя исчерпал. А теперь нужно будет проводить сравнение именно с этим периодом, находясь в гораздо менее комфортных условиях.

Поэтому правительство ожидает, что в I квартале 2019 г. экономический рост составит лишь 0,6%. Правда, затем экономика должна ускориться: по итогам I полугодия – до 1,8%, трех кварталов – до 3,1%, в конце года – до 4%.

При этом международные финансовые институты такой оптимизм не разделяют. Аналитики МВФ дают нам только 2,5% роста, Всемирного банка – 2–2,5%, ЕАБР – 1,7%. Представляется, что в отсутствие серьезных реформ именно эти прогнозы и окажутся верными.


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