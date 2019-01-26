закрыть
26 января 2019, суббота, 11:25
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

США назначили спецпредставителя по Венесуэле

  • 26.01.2019, 9:22
  • 1,029
Майк Помпео

Cпецпредставителем стал экс-дипломат Эллиот Абрамс.

Госсекретарь США Майк Помпео объявил о назначении Эллиота Абрамса спецпредставителем Госдепа за действия США по Венесуэле экс-дипломата. Об этом Госдепартамент США сообщает у себя в Twitter, пишет liga.net.

"Эллиотт должен стать важным деятелем нашей миссии и помочь венесуэльскому народу полностью восстановить демократию и процветание в своей стране", - отметил Помпео.

Абрамс будет сопровождать его на заседании Совбеза ООН сегодня, 26 января.


популярное за неделю

Мнение

Увековеченные мадуры
Увековеченные мадуры Ирина Халип
Реальная пощечина для России
Реальная пощечина для России Лилия Шевцова
«Яровизация» Лукашенко ничего не даст
«Яровизация» Лукашенко ничего не даст Андрей Санников
Ребята, вас история хоть чему-нибудь учит?
Ребята, вас история хоть чему-нибудь учит? «Баста»