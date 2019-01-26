США назначили спецпредставителя по Венесуэле 26.01.2019, 9:22

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Майк Помпео

Cпецпредставителем стал экс-дипломат Эллиот Абрамс.

Госсекретарь США Майк Помпео объявил о назначении Эллиота Абрамса спецпредставителем Госдепа за действия США по Венесуэле экс-дипломата. Об этом Госдепартамент США сообщает у себя в Twitter, пишет liga.net.

"Эллиотт должен стать важным деятелем нашей миссии и помочь венесуэльскому народу полностью восстановить демократию и процветание в своей стране", - отметил Помпео.

Абрамс будет сопровождать его на заседании Совбеза ООН сегодня, 26 января.