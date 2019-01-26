США назначили спецпредставителя по Венесуэле
- 26.01.2019, 9:22
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Cпецпредставителем стал экс-дипломат Эллиот Абрамс.
Госсекретарь США Майк Помпео объявил о назначении Эллиота Абрамса спецпредставителем Госдепа за действия США по Венесуэле экс-дипломата. Об этом Госдепартамент США сообщает у себя в Twitter, пишет liga.net.
"Эллиотт должен стать важным деятелем нашей миссии и помочь венесуэльскому народу полностью восстановить демократию и процветание в своей стране", - отметил Помпео.
Live now! @SecPompeo delivers remarks on #Venezuela to the media. #EstamosUnidosVE https://t.co/pvdHMI4ZEU— Department of State (@StateDept) 25 января 2019 г.
Абрамс будет сопровождать его на заседании Совбеза ООН сегодня, 26 января.