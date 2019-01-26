Россия ввела запрет на поставки мяса с ряда белорусских предприятий 8 26.01.2019, 9:34

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Россельхознадзор нашел ряд нарушений в белорусской продукции.

Минсельхозпрод Беларуси и Россельхознадзор ограничили поставки в Россию с ряда белорусских предприятий. Причина – нарушения санитарно-ветеринарных требований, пишет «Беларусь и мир».

Об этом сообщает сайт российского ведомства.

Так, белорусский контрольный орган ввел статус «Временно ограничено» для девяти предприятий, по которым на данный момент нет санкций со стороны российского.

Это ЧПУП «15 Авеню», СООО «Мясопродукт», ОАО АФПК «Жлобинский мясокомбинат», ООО «Белросморепродукт», ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика», СООО «Чизмастер», ООО «Грин Альянс», ООО «Александров», ООО «Славинпродукт».

Решение об отмене данных запретов будет рассмотрено после устранения нарушений.

Со своей стороны, Россельхознадзор с 25 января ввел временные ограничения на поставки в Россию продукции, произведенной еще четырьмя белорусскими предприятиями.

Это СЗАО «Агрокомбинат «Колос», МПП «Городея» ООО «Викос», ООО «Империя-2009» и ОАО «Слонимский мясокомбинат».

Кроме того, Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении пяти предприятий.

В списке – ООО «Борисовский мясокомбинат №1», филиал «Коопзаготпромторг Поставского райпо», ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский», колбасный цех комбината «Полесье» Лунинецкого райпо и ОАО «Молоко».