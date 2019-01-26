Как Крым стал прибыльным бизнесом для друзей Путина 2 26.01.2019, 9:42

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Аннексированный полуостров превратился в вотчину российских олигархов.

Cразу после аннексии Крыма, пятилетие которой будет отмечаться в марте, началась массовая экспроприация украинских предприятий и инфраструктуры полуострова. Одним из основных лозунгов тогда было сохранение и преумножение уровня жизни крымчан, которые должны были почувствовать, что, по словам Дмитрия Медведева, «являются частью сильной страны».

С тех пор эйфория давно улеглась, если не считать узкой, но очень активной группы бенефициаров, крупнейших российских олигархов, чьи обороты в крымской экономике достигают сотен миллиардов рублей. Основные привилегии получили ближайшие друзья Путина. Так, «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга заключил госконтракты на сумму 275 млрд рублей. Банк «Россия» Юрия Ковальчука и Николая Шамалова увеличивает активы благодаря военным и крымским бюджетникам. Военное руководство тоже не обошли стороной. Например, фирмы генерала Владимира Зарицкого скупают идущие с молотка здравницы на южном берегу. Андрей Васильев из The Insider подсчитал, кто и как зарабатывает на Крыме.

Ротенберг

8 января губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников на рабочей встрече в Калининграде продемонстрировал Владимиру Путину эскизный проект городского культурного центра. Его идея принадлежит самому президенту, поэтому и подрядчик для него должен быть проверенный. Лучше, чем ООО «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга, не найти. Напомним, Ротенберг — знакомый Путина со старых времен, в молодости они вместе занимались дзюдо.

Путин и Ротенберг в Крыму

До 2023 года в Севастополе обещают построить театр оперы и балета на 800 мест, хореографическое училище-интернат, киноконцертный комплекс, а также жилые и гостиничные постройки для сотрудников, артистов и учащихся. Под культурный кластер планируется выделить 23,3 га земли в историческом центре города на мысе Хрустальный и 25 млрд руб.

Заказчиком выступает Фонд «Национальное культурное наследие», в числе учредителей которого 4 бюджетных организации: Третьяковская галерея, Эрмитаж, Мариинский и Большой театры. Еще нет проекта, и неясно, как он будет финансироваться, но будущая территория уже огорожена забором, а информационный щит на нем сообщает, что генпроектировщик и генподрядчик — ООО «Стройгазмонтаж».

«Стройгазмонтаж» уже огораживает заборами будущие стройплощадки

Впрочем, эксперты полагают, что этих денег может не хватить. Как не вспомнить Керченский мост, который в процессе его строительства компанией Ротенберга сначала оценивали в 50 млрд рублей, затем в 100 млрд, а в итоге он обошелся российскому бюджету в 227,78 млрд рублей.

«Стройгазмонтаж» — крупнейший получатель средств по федеральной целевой программе социально-экономического развития Крыма. Помимо Керченского моста и культурного кластера в Севастополе, «король госзаказов» оказался единственным поставщиком реконструкции «Артека», стоимостью 26,3 млрд рублей. Он же за 16,6 млрд рублей строит железнодорожные подходы к Керченскому проливу.

Общая сумма средств, которые освоило или намерено освоить СГМ в Крыму может превысить 300 млрд. Это примерно треть от нынешнего объема ФЦП развития Крыма (877,8 млрд рублей).

Ковальчук и Шамалов

Заработать на Крыме можно и не госконтрактами. Банк «Россия» и его крупнейшие акционеры (друзья Путина со времен кооператива «Озеро»), Юрий Ковальчук и Николай Шамалов, — пример истории успеха. <Расследование о том, что сооснователями банка «Россия» были лидеры Тамбовско-Малышевской ОПГ.

Когда в марте 2014 года США и Канада ввели против «России» санкции, на счетах банка было заморожено 572 млн долларов, его отключили от платежных систем VISA и Mastercard. Однако по итогам года его активы выросли на 23%, средства на расчетных счетах физических лиц — на 39%, а количество отделений увеличилось примерно на треть.

«Россия» помогло освоению Крыма, после аннексии оставшегося без банковской системы. Из-за токсичности и международных санкций Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и другие гиганты в Крыму работать не стали. Поднимать целину пришлось государственному РНКБ и частному банку «Россия». Первый работает преимущественно с физическими лицами и бизнесом. Второму удалось получить на аутсорсинг зарплатные счета Черноморского флота (ранее они обслуживались в ВТБ-Украина), а чуть позже МВД, МЧС и других госструктур в Крыму.

Недавно банк «Россия» получил от правительства Севастополя заказ на выпуск Единой городской карты для проезда на общественном транспорте, перевода пенсий, пособий и зарплат врачей, учителей, чиновников. Годовой объем социальных и пенсионных выплат — 33 млрд рублей.

Единую городскую карту жителям будут выдавать в отделениях банка «Россия» Ковальчука и Шамалова

Благодаря симбиозу с госструктурами, крымский филиал банка — активный инвестор. В обмен на кредит под строительство нового терминала, он вместе с РНКБ получил от государства долю в 51% в ООО «Международный аэропорт Симферополь». На днях стало известно, что банк предоставил кредит в 1 млрд рублей Крымской железной дороге. Из-за риска санкций РЖД не хочет брать себе на баланс железнодорожную инфраструктуру полуострова, а Минэкономразвития давно предлагает передать ее в частные руки. Не исключено, что именно кредитор станет впоследствии ее владельцем.

В декабре 2017 года дочерняя компания «России» «Южный проект» приобрела завод шампанских вин «Новый свет». Предприятие, мощностью 1,6 миллионов бутылок шампанских и игристых вин в год, было национализировано крымскими властями во время «русской весны», а затем продано на аукционе.

В банке не скрывают, что заинтересованы в покупке новых винодельческих активов. К «Новому свету» вскоре может присоединиться холдинг Inkerman International, управляющий Инкерманским заводом марочных вин и виноградниками площадью 2,79 тыс. га. У холдинга, который связывают с украинским олигархом Валерием Шамотием, конфликт с местными российскими властями, которые через суд пытаются расторгнуть договоры аренды имущества завода и совхоза «Качинский», заключенные при Украине. Как признает директор холдинга Сергей Лебедев, устранить проблемы можно только найдя российского собственника и инвестора. Ходят не подтвержденные пока слухи, что таковым станет «Южный проект».

Генерал-инвестор в подвале жилого дома

Сразу после присоединения Крыма в подвале одного из жилых домов Симферополя было зарегистрировано несколько микропредприятий. Всех их объединяет личность владельца — бывшего главкома ракетных войск РФ, трехзвездочного генерала Владимира Зарицкого. За последнее время им отошли крымские активы стоимостью в десятки миллионов долларов.

Бывший главком ракетных войск генерал-полковник Зарицкий, тратит миллиарды на покупку крымской телефонии и туристического бизнеса

В конце 2017 года ООО УКИП, на 94% принадлежащее генералу в отставке, получило земельный участок площадью 20 га на мысе Ай-Тодор, где еще в царские времена была императорская вилла. Фирма с уставным капиталом 13 тыс. рублей и количеством сотрудников менее 10 человек намерена за счет привлеченных средств построить здесь 5-звездочный отель со спа-комплексом, торговым, спортивным и ресторанным кластерами, общей стоимостью 1,2 млрд рублей.

Спустя полгода к активам микропредприятия прибавились три южнобережных пансионата: «Ай-Петри», «Дюльбер» и «Мисхор». ООО УКИП купило их на аукционе за 1,5 млрд рублей. Ранее собственниками санаториев были Верховная Рада Украины и «Укрпрофздравница». В 2014 году российские власти национализировали их наряду с другими 480 предприятиями, и сейчас бывшие украинские собственники предъявляют иски в международные суды, требуя компенсаций. Тем временем, национализированные активы постепенно продают, весьма выгодно для покупателей. ООО УКИП заплатило за санаторий «Ай-Петри» 416,4 млн рублей, при том что одна сотка голой земли без коммуникаций здесь может стоить от 500 000 до миллиона рублей. При площади 5,7 га только земля здесь оценивалась в 427 млн рублей, не считая гостиничной инфраструктуры, включающей номерной фонд в 800 мест.

В декабре прошлого года ООО УКИП приобрело на аукционе 100% акций экспроприированного у украинского олигарха Ахметова «Крымтелекома». Сумма сделки составила 998 млн рублей.

Роль фирм-пустышек генерала Зарицкого в крымской подсанкционной экономике проясняет история с проектированием «яхтенной марины международного уровня». Построить ее планируется в Балаклаве, самой удобной крымской бухте, где никогда не бывает штормов. Конкурс на разработку проекта стоимостью 339, 9 млн рублей выиграл все тот же «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга.

Однако строить яхт-клуб для миллионеров полностью за бюджетный счет российские власти пока не решаются. Чтобы подрядчик получил доступ к запланированным в бюджете 8 млрд рублей, необходимо найти частных инвесторов, готовых раскошелиться еще на 12 млрд. Именно этим занимается другая фирма генерала Зарицкого ООО АИП, еще одно микро-предприятие с уставным капиталом 10 тыс. рублей, с которым севастопольские власти подписали инвестиционное соглашение по Балаклаве.

Легко заметить, что бизнес-структуры, зарабатывающие на Крыме, делают это исключительно благодаря частно-государственному симбиозу. В то время как для многих рядовых граждан покорение полуострова обратилось убытками и падением уровня жизни, некоторые, по известной формулировке Дмитрия Медведева, «не только не потеряли, а наоборот прибрели». Но, вопреки призыву премьера, бенефициарами оказались не крымчане, а приближенные к Кремлю олигархи.