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«Лукашенко днями напролет смотрит репортажи из Венесуэлы»

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  • 26.01.2019, 9:49
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Фото: bbc.co.uk

Узурпаторам стоит подумать о своей дальнейшей судьбе.

ГосТВ рисуют прекрасную картинку жизни белорусов, где средняя зарплата уже достигла $500, власти заботятся о всех и каждом, а все вокруг только нам и завидуют.

Как показывает практика, реальная Беларусь отличается от той, которую показывают по БТ.

«Все вакансии в Орше, как заколдованные, крутятся вокруг цифры в $187», - рассказывает оршанец Роман Кузьменков, выходивший на акцию протеста с плакатом «По 500 тут нет».

Как на самом деле обстоят дела с зарплатой в белорусских регионах?

На вопросы cайта Сharter97.org отвечает представитель Белорусского Национального Конгресса в Слониме Виктор Марчик.

- Что касается Слонима, то хорошая зарплата в моем городе - это 400 рублей. За такие вакансии выстраиваются в очередь. Ведь люди работают за меньшие деньги. Даже при полной занятости выходит от 200 рублей до 350 рублей в месяц. Есть вакансии, где люди зарабатывают и того меньше.

Да, государство рапортует, что у нас полным-полно вакансий, тот же центр занятости говорит, что работа есть, но вопрос стоит в качестве предлагаемых вакансий.

Есть еще один трюк: человек звонит по телефону, а ему говорят, что на эту работу уже взяли человека, а вакансии все еще «висят» на сайте. Всем понятно, что это делается для показухи. Поэтому в отчетах вакансии есть, безработица практически нулевая, а на деле - все ходят в «тунеядцах». Есть много вакансий, где платят в два раза меньше от той суммы, которую заявляют изначально. Таким образом рисуется красивая статистика.

Поэтому не стоит верить сказкам о «попиццот». Регионы - прекрасная лакмусовая бумажка состояния экономики. Уровень жизни человека девальвирует не с каждым годом, а с каждым кварталом.

- А кого люди винят во всех этих бедах?

- Во всем винят Лукашенко. Проклинают его на кухнях, в личных разговорах, даже в общественном транспорте. Бывший электорат Лукашенко превратился в самую «ядреную» оппозицию. Ведь именно пенсионеры и бюджетники, которые так его любили, сегодня живут хуже всех.

В последнее время увеличилось количество людей, которые уезжают на заработки в Польшу. «Российский вектор» отошел на второй план, люди выезжают на Запад. Некоторые выезжают на несколько месяцев, а потом до конца года сидят дома. Ведь в Польше можно неплохо заработать. Вот скажите мне, зачем человеку идти работать на эти нищенские $150 в месяц, когда он может поехать на Запад и себя неплохо обеспечить? Когда-то Лукашенко обещал каждому «чарку и шкварку», так вот, сегодня у людей осталась только «чарка», никакой «шкварки» нет и в помине.

Эмигрантский хлеб не такой легкий. Разваливаются семьи, многие уезжают на Запад и остаются там. А ведь наши люди хотят работать в своей стране, там где похоронены наши деды и прадеды. Ведь белорус - это самый настоящий работяга. Но власти назвали наш трудолюбивый и талантливый народ «тунеядцами». Оскорбили наших людей.

Сегодня я слышу от белорусов, что «мы хотим жить, как живут наши соседи, дайте нам работу». На Западе люди за такой же круг обязанностей получают от $1000 долларов, а наши люди, тяжело работая, получают $150.

- Сегодня народ Венесуэлы, доведенный до нищеты диктатором Мадуро, выходит на акции протеста. Как вы думаете, белорусы вдохновятся примером венесуэльцев?

- C одной стороны, мы имеем белорусский народ, который принято считать спокойным и рассудительным, а с другой стороны - власти, над которыми злую шутку сыграл «эффект лягушки». Правящие круги двадцать пять лет сидят в воде, градус которой все повышается.

Лукашенко кажется, что ничего не поменялось, но вода уже кипит. Из-за того, что у властей нет обратной связи, они рискуют свариться в этом кипятке. Если полагаться на придворных социологов, которые льстят «его королевскому величеству» и рисуют красивые цифры поддержки, то ничего хорошего из этого не выйдет. Хочу напомнить, что у Чаушеску за две недели до революции также были пресловутые 85-90 процентов.

А свежий пример, Николас Мадуро, «элегантно» победил на выборах, но сегодня миллионы венесуэльцев выходят на улицы и говорят: «Ты узурпатор!». Думаю, что у Лукашенко днями напролет cмотрит репортажи из Венесуэлы. В Беларуси есть свои Гуайдо и Пашиняны, а узурпаторам стоит подумать о своей дальнейшей судьбе.


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