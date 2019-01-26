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За что сражались за океаном уроженцы Беларуси

  • 26.01.2019, 10:12

Наши предки принимали активное участие в Гражданской войне в США.

В середине 19 века Америка воевала за свое будущее. Представления о путях развития страны в разных штатах были разные. На Севере, где развивалась промышленность, были нужны свободные рабочие руки для фабрик и заводов. Рабство никак не способствовало деловой активности северян. Из раба не сделаешь инициативного и предприимчивого работника, умеющего хорошо наладить дело, пишет «Литвин».

Президент США Линкольн хотел покончить с рабством, на котором держались плантации богатых землевладельцев американского Юга. Гражданская война в США была самым кровопролитным военным конфликтом на территории бывших американских колоний Англии и Франции за весь 19 век.

Президент США Авраам Линкольн -- борец за свободу негров

Приход к власти в 1860 г. Авраама Линкольна расколол Америку. В противовес северным Штатам образовалась Конфедерация Штатов южных (Миссисипи, Флорида, Алабама, Джорджия, Луизиана, Техас, а потом и Вирджиния, Арканзас, Теннесси, Северная Каролина — всего 11 самостоятельных штатов). Американцы на юге выбрали своим лидером Джефферсона Дэвиса, бывшего сенатором от штата Миссисипи.

Оказавшиеся в Америке к тому времени литвины оказались между двух огней. Одни считали, что должны освобождать негров и воевали под знаменами Линкольна, как им казалось, благородного романтика и идеалиста. Таких литвинов набралось не менее 4 тысяч. Из них, как подсчитали белорусские историки, почти полторы сотни имели боевой опыт и военной образование, офицерские чины, полученные в России и Австро-Венгрии.

Битва при Крос-Кейс, 1862 год

Одни из таких военных был Владимир Крыжановский, возглавивший в Северной Америке так называемый "Польский легион". Он дослужился до звания майора армии США, начав боевой путь в качестве рядового. Формирование своей роты он начал в 1861 году после разрешения военного министра северян Кемерона. Из числа поляков и литвинов Крыжановский сумел сагитировать до 400 бойцов. Впоследствии уроженцы Польши и Литвы стали солдатами 58-го полка армии северян.

Летом 1862 года часть Крыжановского контратаковала в составе войск Фримена южан генерала Джексона при форте Крос-Кейсе. Отвага и храбрость литвинов спасла северян в этом деле, войска Фримена были буквально спасены от полного уничтожения. После 1862 года Крыжановский командует уже бригадой, которая состояла из батарей артиллерии и полков пехоты. Литвинская бригада отличилась в ряде сражений Гражданской войны в США: при Солпер Спринг, Ватерлоо Спринг и Гавенон.

Сам Линкольн хотел присвоить Крыжановскому звание бригадного  генерала, но сенаторы американского Конгресса посчитали такое повышение преждевременным. Предложение президента было отвергнуто Конгрессом.

За южан воевали до 5 тысяч литвинов. Первые части, состоявшие из литвинов и поляков,. появились на Юге тоже в 1861 году. Много поляков попали служить в 14 и 15-й Луизианские полки. Южане насильно рекрутировали в Техасе поляков для службы в своей армии. Многие из этих солдат сдались в плен северянам.

История сохранила имя имя полковника Валерия Сулаковского из 14-го Луизианского полка, который в 1863 году стал главным инженером в Техасе. Ему принадлежала идея привлечь к службе на стороне южан до 15 тысяч поляков и литвинов, бывших участников восстания против царской России.

Таких повстанцев было много в Германии и Австрии, где они спасались от царской каторги. Сулаковский убеждал южан выделить ассигнования на вербовку поляков и литвинов в Европе. Планировалось доставлять эмигрантов кораблями в Техас. Получив поддержку от секретариата Конфедерации Юга,  Сулаковский отбыл в Париж. Но после его отъезда от него не поступило больше никаких вестей. До сих пор его судьба неизвестна. Возможно, он был устранен разведкой северян.

Некоторые из уроженцев Польши и Литвы стали в южных Штатах достаточно богатыми людьми, эксплуатируя негров на плантациях хлопка и сахарного тростника. К примеру, Игнаций Шиманский успешно хозяйствовал под Новым Орлеаном. Он даже командовал полком, обороняя побережье от  десантов северян. Его военная судьба сложилась неудачно — попал в плен.

Каспер Тохман много сил отдал формированию польской бригады в армии южан, которая сражалась при Геттисберге. Тохман получил чин полковника.

Солдаты Луизианских полков армии Юга

Конечно, не все литвины и поляки были романтиками и идеалистами, которые воевали на фронтах Гражданской войны в США за идею. Многие эмигранты из Польши и Литвы вступали в армию Севера или Юга, чтобы получить немного денег и хоть как-то закрепиться в местном обществе. Риск и перспектива сложить голову непонятно во имя каких целей таких людей не пугала. К тому же недавно приехавшие в Новый Свет литвины не слишком хорошо разбирались в политике, чтобы сделать рациональный выбор.


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