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Яйцо-рекордсмен в Instagram назвало свое имя и дало интервью

  • 26.01.2019, 10:18
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Оказывается, звезда социальных сетей живет в США.

Самое известное яйцо Instagram, которое собрало больше 51 миллионов лайков, дало интервью журналисту издания Hypebeast. Яйцо назвалось Юджином и предложило встретиться для разговора в Нью-Йорке (США), сообщает segodnya.ua.

"Я решил использовать эту возможность, чтобы подарить миру немного надежды. Хочу сказать, что не нужно быть знаменитым, отфильтрованным или идеальным, чтобы что-то изменить", – ответил журналисту автор Instagram-аккаунта.

"Яйцо" поблагодарило людей за поддержку, а также пообещало, что ответит взаимностью: "Интернет объединился и дал мне невероятную возможность, поэтому сейчас я хочу ответить ему тем же".

Первый снимок яйца, который появился в соцсети 4 января, набрал к настоящему моменту 51 миллионов отметок "нравится". Это фото стало самым популярным в истории Instagram. Предыдущим рекордсменом являлось изображение дочери звезды реалити-шоу Кайли Дженнер, набравшее более 18 миллионов лайков.

В последнее время яйцо-рекордсмен начало трескаться. Новые фотографии собрали 9,1 и 5,8 миллионов лайков соответственно.


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