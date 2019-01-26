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Дмитрий Полиенко призвал политиков к бойкоту Европейских игр в Минске

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  • 26.01.2019, 10:29
Дмитрий Полиенко
ФОто: spring96.org

Лукашенковские игры пройдут на фоне репрессий.

Выпущенный на днях из изолятора Дмитрий Полиенко связал преследование анархистов с подготовкой к Европейским играм, которые летом состоятся в Минске. Полиенко с соратниками обвинили в том, что они якобы нарисовал граффити «Менты убивают людей», сообщает «Радыё Свабода».

Он считает, что перед играми власти планируют полностью нейтрализовать активность анархистов, «одной из самых активных оппозиционных групп в стране».

«Это уже видно по репрессиям, которые обрушили на анархистов в последние дни, и по любопытству к нашим связям и нашим планам», - сказал Полиенко.

Активист добавил, что на допросах его и его друзей больше всего расспрашивали о связях в анархистском движении. С этим интересом силовиков он связывает и то, что у него во время обыска забрали носители информации и переписку.

В связи с этим Дмитрий Полиенко предложил политикам объявить бойкот Европейских игр - 2019.

«Мы против таких игр, которые пройдут на фоне репрессий против анархистского движения», - заявил бывший политзаключенный.

Анархисты пожаловались в прокуратуру на издевательства в милиции

Обвиненные властями в деле об антимилицейском граффити - Дмитрий Полиенко, Евгений Чулицкий и Анастасия Гусева - заявили 25 января на пресс-конференции, что в милиции с ними обращались пренебрежительно.

Дмитрий Полиенко заявил, что его избивали, угрожали «посадить на бутылку», оскорбляли, шантажировали заведением уголовного дела против подруги, требовали написать признание в преступлении, забрали 370 рублей и 100 долларов.

Анастасию Гусеву более суток держали без воды и пищи, всячески оскорбляли, в том числе с угрозой сексуального насилия, отказались оказать медицинскую помощь, когда ей стало плохо,не выводили в туалет, угрожали уголовным делом, заставляли дать ложные показания на друзей.

Евгений Чулицкой также заявил об угрозах и шантаже со стороны милиционеров.

Анастасия Гусева и Дмитрий Полиенко написали заявления в прокуратуру, чтобы милиционеров привлекли к уголовной ответственности.

Полиенко заявил, что по поводу подозрений в граффити он выскажется только на суде.

Анархист не исключает обвинительных приговоров, если дело дойдет до суда.

«Мы все знаем, что такое белорусский суд, и понимаем, чем он закончится, когда сверху дадут соответствующий приказ. Но нельзя молчать о нарушениях закона, совершаемые со стороны милиционеров », - полагает активист.

Активистов анархистского движения Дмитрия Полиенко и Анастасию Гусеву задержали 21 января в квартире Полиенко. В квартире провели обыск. В тот же день задержали Евгения Чулицкого. У активистов изъяли ноутбуки, телефоны, личную переписку, вещи с символикой. Вечером 23 января задержан освободили.


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