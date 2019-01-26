Честное имя белорусской «молочки» 2 26.01.2019, 10:52

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Готовы ли белорусские производители к изменениям в регламенте ЕАЭС?

Новый техрегламент ЕАЭС запретил продуктам с растительными жирами выдавать себя за качественные творожки, сметану и молоко. Такие суррогаты будут называться совсем по-другому, пишет «Экономическая газета».

Потребителям легче будет разобраться с выбором добротного продукта, а белорусской молочке будет дан «зеленый» свет на рынках ЕАЭС. Этому поспособствуют новые правила маркировки молочной продукции в ЕАЭС, которые вступили в силу (после установленного переходного периода) с 16 января 2019 года.

Требования к маркировке молокосодержащих продуктов были внесены в техрегламент ЕАЭС «О безопасности молока и молочной продукции».

Маркировка со смыслом

О сути изменений рассказали прессе представители Минсельхоза, БелГИСС, НАН и других профильных ведомств. Эксперты пояснили, что теперь производители, использующие в составе своей продукции растительные жиры, стабилизаторы и консерванты, не смогут называть свою продукцию «творог», «сметана», «масло», «молоко».

Вместо, например, названия продукта – «творожный сырок с растительными жирами», производитель на этикетку должен поместить – «продукт молокосодержащий с заменителем молочного жира, изготовленный по технологии творога». Мороженое с растительным жиром нельзя будет называть «пломбиром» или «сливочным». Те же правила касаются и «сыроподобных продуктов», т.е. сыров с растительными жирами.

Не допускается для суррогатов использовать ласкательные или уменьшительные варианты от названий молочных продуктов, такие как «маслице», «творожок», «сливочки» и т.п. При этом разрешено употреблять термины «крем», «паста», «соус».

Что касается продукции с использованием ГМО, то с 26 июня 2020 г. такие производители обязаны будут размещать заметный знак прописными буквами «ГМО» рядом с одинаковым по форме и размеру знаком обращения продукции товаров на рынках ЕАЭС.

Изменения затронули и оформление этикетки. Основное требование – определен размер шрифта, которым должна быть нанесена информация о составе продукта. Он станет более читаемым. Это сделано для удобства потребителя, для облегчения выбора при покупке – люди смогут четко различать продукты с добавлением заменителя молочного жира и без него.

Конкурировать во всеоружии

Белорусская «молочка» в основном производится из натурального сырья, и новые правила только укрепят наши позиции на рынке ЕАЭС. В прошлом году из 850 млн т лишь около 829 т (менее 1%) изготовили с использованием растительных жиров и заменителей.

Поэтому изменения повлияют на наших производителей только в лучшую сторону, ведь на полках среди качественной продукции в основном будет представлена белорусская.

Об этом рассказал заместитель директора Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Кирилл Глущенко. Он отметил, что Минсельхозпрод был в числе основных инициаторов разработки этого техрегламента и внесения в него изменений. Представитель ведомства убежден, что новые правила повысят конкурентоспособность белорусской продукции и еще больше подтвердят ее качество. «Наши производители готовы к этим изменениям, у них было время подготовиться», – сказал он.

Качество белорусской молочной продукции подтверждают и мониторинги Научно-практического центра НАН Беларуси по продовольствию. По словам заместителя гендиректора центра Елены Моргуновой, в прошлом году было проведено исследование по качеству молочной продукции каждого белорусского производителя.

«Установлено, что во всех представленных образцах не выявлено продукции с заменителями молочного жира. По всем заявленным показателям качества испытанная продукция соответствовала требованиям технического регламента «О безопасности молока и молочной продукции», все показатели были в соответствии с нормами», – рассказала Елена Моргунова.