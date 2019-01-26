В Бразилии прорвало дамбу, около 300 человек пропали без вести
- 26.01.2019, 10:59
В районах штата, затронутых бедствием, работают спасатели.
На железорудной шахте на юго-востоке Бразилии обрушилась плотина резервуара с отходами добычи ископаемых. На данный момент известно как минимум о девяти погибших, около 300 человек числятся пропавшими без вести, сообщает BBC.
По словам губернатора штата Минас-Жерайс, шансов найти выживших в результате стихийного бедствия мало.
В результате прорыва дамбы, сдерживавшей отходы от добычи руды, грязевой поток обрушился на несколько фермерских поселений.
Жителей близлежащих районов начали эвакуировать с помощью вертолетов. О количестве эвакуированных пока не сообщается.
Представитель компании Vale, оторой принадлежит шахта, в пятницу сообщил, что отходами залило коммуну Вила Фортеко недалеко от города Брумандиньо.