Умер автор мюзикла «Шербурские зонтики» Мишель Легран 26.01.2019, 11:16

Мишель Легран

Известному композитору было 86 лет.

Во Франции умер композитор Мишель Легран. Об этом сегодня сообщил его пресс-секретарь, пишет издание Le Monde, сообщает "Гордон".

Известный композитор, аранжировщик, дирижер и пианист Легран умер в возрасте 86 лет.

Легран был известен как автор музыки к фильму "Шербурские зонтики". Он – трижды лауреат премии "Оскар" в номинациях за лучшую песню и лучшую музыку к фильму. Обладатель пяти премий Grammy, одного "Золотого глобуса".

Композитор написал более 200 песен к фильмам.