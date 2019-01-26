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Умер автор мюзикла «Шербурские зонтики» Мишель Легран

  • 26.01.2019, 11:16
Мишель Легран

Известному композитору было 86 лет.

Во Франции умер композитор Мишель Легран. Об этом сегодня сообщил его пресс-секретарь, пишет издание Le Monde, сообщает "Гордон".

Известный композитор, аранжировщик, дирижер и пианист Легран умер в возрасте 86 лет.

Легран был известен как автор музыки к фильму "Шербурские зонтики". Он – трижды лауреат премии "Оскар" в номинациях за лучшую песню и лучшую музыку к фильму. Обладатель пяти премий Grammy, одного "Золотого глобуса".

Композитор написал более 200 песен к фильмам.


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