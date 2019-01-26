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Политолог: События в Венесуэле напрягают наши власти

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  • 26.01.2019, 11:28
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Это пример возможного будущего для режима в Беларуси.

При всей риторике о дружбе и сотрудничестве между странами его объемы были не столь велики, отмечает политолог Андрей Егоров. И если Мадуро все-таки сместят, коренного пересмотра отношений с Беларусью, по мнению, политолога, не будет. Это достаточно ровное сотрудничество, которое не имело существенных перекосов и было довольно прагматичным для Венесуэлы и для Беларуси, пишет «Завтра твоей страны».

– Практически сразу после начала нынешних массовых протестов Николасу Мадуро позвонил лично президент России Владимир Путин. А Беларусь пока ограничилась лишь заявлением пресс-секретаря МИДа Анатолия Глаза. Чем это объяснить?

– Минск рассматривает нынешние события как внутреннее дело Венесуэлы, хотя ему и не нравится то, что там сейчас происходит. Минск, в отличие от России, не имея возможности как-то влиять на эти события, не хочет терять нынешний уровень сотрудничества с Венесуэлой, в случае, если ситуация будет развиваться в не желательном для Минска направлении. В случае если Мадуро будет отстранен от власти, официальный Минск хотел бы сохранить существующий уровень отношений с новым венесуэльским правительством. Вот почему белорусские власти, наверное, и не делают резких заявлений.

– Влияет ли на позицию официального Минска тот факт, что оппонента Мадуро Хуана Гуайдо признали президентом Венесуэлы США, Канада, Бразилия, Аргентина, другие страны региона?

– Сама Беларусь всегда находится между двух огней. С одной стороны, Запад, демократические страны не признают Мадуро, с другой стороны, его признают менее демократические страны, например, Куба, Россия и другие. И сейчас Минск занимает выжидательную позицию и будет до конца наблюдать, куда склонится чаша весов.

– Происходящее в Венесуэле чисто психологически отражается на белорусском руководстве?

– Да. Ведь там происходят массовые протесты. И всегда такие события напрягают белорусские власти, потому что это еще один пример возможного будущего для режима в Беларуси. Поэтому и появляются заявления белорусского МИДа, направленные в поддержку Мадуро и комментарии проправительственных аналитиков о тот, что Беларусь никогда не будет поддерживать цветные революции. Это характеризует линию поведения белорусских властей.


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