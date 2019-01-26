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Германия откажется от угольной энергетики до 2038 года

  • 26.01.2019, 11:30

Регионы, в которых добывают уголь, будут получать субсидии.

Комиссия правительства ФРГ по вопросам угледобычи приняла решение о выделении 40 млрд евро федеральным землям, стремящимся отказаться от использования угля как источника электроэнергии. Данные регионы должны будут на протяжении 20 лет ежегодно получать субсидии в размере 1,3 млрд евро, цитирует информагентство Reuters отчет комиссии в субботу, 26 января, сообщает «Немецкая волна».

Дополнительные 700 млн евро будут переведены из Берлина в бюджеты федеральных земель в течение последующих 20 лет. Окончательно отказаться от использования каменного угля в Германии планируют к концу 2038 года.

Добыча угля в Германии

Эпоха добычи каменного угля началась в Германии более 900 лет назад. В 19-м веке уголь и сталь Рурской области обеспечили промышленную и военную мощь Германской империи. После Второй мировой войны угледобыча способствовала скорому возрождению западной части страны.

В 2017 году из всех видов топлива, используемого для производства электроэнергии в ФРГ, более 40 процентов приходилось на уголь. Это основная причина, по которой в Германии в последнее время увеличился объем выбросов в атмосферу парниковых газов.

Последняя шахта для добычи каменного угля в ФРГ

Последняя шахта для добычи каменного угля на территории Германии закрылась в Рурском бассейне в декабре 2018 года. Однако это не означает, что одновременно в ФРГ прекратилось использование каменного угля в качестве источника энергии.  Германия импортирует уголь из других стран, в частности из России.


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