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«Пора собираться в Ростов. Конвой прибыл»

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  • 26.01.2019, 11:50
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Николас Мадуро
Фото: Reuters

Президента Венесуэлы Николаса Мадуро готовят к побегу из страны.

Такое мнение в Facebook выразил бывший вице-премьер-министр России Альфред Кох, комментируя сообщения о прибытии в Каракас для охраны Мадуро наемников из российской частной военной компании "Вагнер", пишет "Гордон".

"Значит, у Мадуро на своих телохранителей надежды уже нет. А это значит, что все, пора собираться в Ростов. Конвой прибыл. Теперь [президент РФ Владимир] Путин будет разменивать эту услугу Западу. Интересно: что он захочет взамен тихого и мирного ухода Мадуро?" – написал он.

25 января агентство Reuters сообщило со ссылкой на несколько источников, что в Венесуэлу для охраны президента страны Мадуро прибыли российские наемники из ЧВК "Вагнер". По разным данным, количество прибывших наемников может составлять до 400 человек.


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