Кредитование госпрограмм в Беларуси сократят на треть 1 26.01.2019, 11:58

1,371

ФОто: tut.by

Его объем оставит 800 миллионов рублей.

Кредитование госпрограмм в 2019 году сократится на 35,5% в сравнении с прошлым годом. Его объем оставит 800 млн. рублей, пишет сайт «Белорусы и рынок».

Об этом говорится в докладе зампреда правления Нацбанка Сергея Калечица, опубликованном на сайте регулятора.

Сокращению директивного кредитования экономики банкам способствует внедрение механизмов финансирования строительства жилья с господдержкой, в рамках которых кредиты предоставляются банками на рыночных условиях, а субсидии государства получают уже сами граждане.

Процесс снижения директивного кредитования экономики наблюдался и в 2018 году. По состоянию на 1 декабря удельный вес задолженности по кредитам, выданным в рамках госпрограмм, составил 31,2%. Он снизился с начала года на 4,5%.