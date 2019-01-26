Защитников озера Червоное не устроил ответ Управделами Лукашенко 4 26.01.2019, 12:18

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Фото: svaboda.org

Полешуки не собираются отдавать свое озеро нацпарку.

Жители Житковичского района получили ответ на обращение в aдминистрацию Лукашенко с просьбой не отдавать Национальному парку "Припятский" озеро Червоное. Под обращением было более тысячи подписей, сообщает «Радыё Свабода».

Конфликтная ситуация в Житковичском районе возникла из-за желания нацпарка присоединить к своей территории озера Червоное. Местные - и власти, и жители - категорически против.

Озеро до 2025 года имеет своих арендаторов - лесхоз и «Житковичихимсервис». Теперь только одна треть Червоного принадлежит Нацпарку.

«Нам придется забыть об озере. Обнесут все колючей проволокой, шлагбаум поставят. Мы сюда и близко не подойдем. Для чего создавать такое напряжение в народе? Они ожидают, что мы с вилами выйдем?» - возмущались на стихийном собрании сельчане.

Что ответило Управление делами Лукашенко?

Ответ выслан за подписью заместителя управляющего делами Лукашенко Андрея Стрелецкого. Чиновник пишет, что согласно проекту распоряжения Лукашенко планируется увеличить площадь охотничьих угодий нацпарка "Припятский" за счет передачи для организации охоты озеро Червоное с прилегающей территорией протяженностью 3 километра.

«Проект распоряжения согласован с заинтересованными», - отмечается в ответе.

Подписантов обращения ответ из Управления делами Лукашенко не устроил. Они прислали очередное коллективное обращение главе администрации Лукашенко Натальи Кочановой.

«Все, чем пользуется сейчас у нас нацпарк - а это 60% территории района - прямо или косвенно было "экспроприированно" у кого-нибудь. Пора прекратить эту порочную практику», - пишут полешуки.