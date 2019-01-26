Почему в Швейцарии ежегодно избирают президента, а зарплата депутата — средняя по стране 4 26.01.2019, 12:55

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Пример прямой демократии.

В этой стране каждый новый год меняется президент, граждане решают, принимать или нет тот или иной закон, а зарплаты депутатов парламента сравнимы со средней зарплатой по стране. Эта страна — Швейцария, сообщает «Настоящее время».

Каждые четыре года швейцарцы избирают депутатов парламента, которые в свою очередь избирают правительство, то есть Федеральный совет из семи человек. Четыре самые большие партии Швейцарии представлены в правительстве, ещё со времен Второй мировой войны, рассказывает Клоэ Янс (Cloé Jans), политолог из института социальных исследований GFS.BERN.

Функцию президента фактически по очереди исполняют члены правительства. Срок швейцарского президентства длится один календарный год: с 1 января по 31 декабря. Президент не получает каких-то дополнительных прав, это церемониальная роль на один год, которая делает его первым среди равных. Среди функций президента — встречи с лидерами других государств. Главой государства в традиционном смысле в Швейцарии является Федеральный совет, каждый из семи членов которого имеет равные права.

Что такое прямая демократия

«Граждане могут выступать с законодательной инициативой, а также через референдум участвовать в принятии законов на государственном или местном уровне. Это очень специфическая черта нашей системы, в такой форме этого нет ни в одной другой стране», — рассказывает политолог Клоэ Янс.

В Швейцарии люди имеют возможность голосовать не только за политиков: они решают, хотят ли заключать международный договор с какой-нибудь страной или нет, стоит ли выделять деньги на новую дорогу в какой-то определённый регион.

Технически прямая демократия работает так: если законопроект не нравится как минимум семи гражданам, они образуют инициативную группу. Она собирает 50 тысяч подписей за проведение общенационального референдума, на котором швейцарцы большинством голосов решают, будут они жить с этим законом или нет.

«Граждане могут отклонить любой законопроект, утверждённый правительством и парламентом», — говорит Клоэ.

Помимо референдума, можно выдвинуть свой законопроект или предложить изменение в закон, только подписей надо собрать больше.

Голосования в Швейцарии по разным инициативам и законопроектам проходят четыре раза в год. В 2017 году швейцарцы так отклонили проект пенсионной реформы.

На референдумах утверждают даже не половину народных инициатив, а всего около 10%. Недавно голосовали по поводу предложения субсидировать фермеров, которые не спиливают коровам рога. Она не прошла.

«Прямая демократия лежит в основе всей системы. Это важный момент идентификации для наших людей, это то, что держит всех нас вместе», — говорит Клоэ Янс. Также она отмечает, что помимо прямой демократии важной чертой швейцарской политической системы является федерализм, который позволяет по максимуму концентрировать политическую власть на местном уровне, и консоционализм — то есть властям необходимо учитывать мнения максимального количества разных групп населения.

Депутаты на полставки

Швейцарский парламент — двухпалатный, причём обе палаты имеют равные права. В нём представлены все, даже самые маленькие кантоны. Но самое интересное, что парламент в Швейцарии полупрофессиональный, то есть около 80% народных избранников совмещают депутатскую деятельность с какой-то другой работой.

«Идея полупрофессионального парламента в том, что не должен появляться социальный класс политиков, а депутаты, представляющие граждан в парламенте, должны быть очень тесно связаны с жизнью обычных людей и лучше представлять их интересы, — объясняет Клоэ. — Конечно, не стоит эту идею идеализировать, ведь политика — это большая работа и занимает много времени. И в последнее время число профессиональных депутатов растёт».

Национальная телерадиокомпания Швейцарии в 2016 году сообщала, что депутатские зарплаты лишь на 20% превышают среднюю зарплату по стране. Но если учесть всевозможные надбавки на поездки, помощников и другие рабочие расходы, выходит больше, говорит Клоэ Янс: «В среднем депутат парламента зарабатывает, я думаю, около 150 тысяч франков в год. В месяц это 12 тысяч франков, а вообще средняя зарплата в Швейцарии — 6 500 франков в месяц».

Непрозрачные финансы

Швейцарская политическая система даёт повод не только для восхищения, но и для критики, признаётся политолог: «Европейский совет постоянно нас отчитывает за то, что в Швейцарии нет закона о прозрачности финансирования политических партий. По большому счёту, это такая чёрная дыра. Но сейчас как раз есть инициатива касательно данного вопроса и, возможно, скоро наша страна будет решать это на народном голосовании».