Видеофакт: В Австралии местные жители готовят яичницу на солнце

Видеофакт: В Австралии местные жители готовят яичницу на солнце1
- 26.01.2019, 13:05
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На юге материка столбик термометра приблизился к отметке в 50 градусов.
Восьмидесятилетний рекорд температур был побит в городе Аделаида: здесь поднялась до 47,7 градусов по Цельсию. Предыдущий рекорд был установлен в столице штата Виктория, Мельбурне, где в 2009 году столбик термометра поднялся до 46,4 градусов, пишет «Вокруг света».
Оператор энергетических сетей Австралии предупредил о возможных проблемах с электричеством в штатах Южная Австралия и Виктория на фоне активного использования кондиционеров. Некоторые точки общепита приостановили работу до похолодания, поскольку «не могут гарантировать свежесть продуктов».
В соцсетях местные жители делятся своими наблюдениями: фиксируют свои собственные температурные рекорды, жарят мясо в оставленной на солнцепеке машине и яйца на солнце.
WATCH: If you're getting hungry, it's hot enough in Adelaide to cook an egg on the footpath! #9News pic.twitter.com/wgCWnl8CKL— Nine News Adelaide (@9NewsAdel) January 24, 2019
Hottest day in Adelaide. I left meat in my car. After 2 hours, the meat is ready to eat. #AdelaideHeatwave #AdelaideWeather #adelaide pic.twitter.com/wYFRfhqzUs— Tasty Adelaide (@TastyAdelaide) January 24, 2019