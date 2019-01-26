Видеофакт: В Австралии местные жители готовят яичницу на солнце 1 26.01.2019, 13:05

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На юге материка столбик термометра приблизился к отметке в 50 градусов.

Восьмидесятилетний рекорд температур был побит в городе Аделаида: здесь поднялась до 47,7 градусов по Цельсию. Предыдущий рекорд был установлен в столице штата Виктория, Мельбурне, где в 2009 году столбик термометра поднялся до 46,4 градусов, пишет «Вокруг света».

Оператор энергетических сетей Австралии предупредил о возможных проблемах с электричеством в штатах Южная Австралия и Виктория на фоне активного использования кондиционеров. Некоторые точки общепита приостановили работу до похолодания, поскольку «не могут гарантировать свежесть продуктов».

В соцсетях местные жители делятся своими наблюдениями: фиксируют свои собственные температурные рекорды, жарят мясо в оставленной на солнцепеке машине и яйца на солнце.