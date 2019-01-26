Как Оршанский район превратился в пылесос для бюджетных денег 26.01.2019, 13:19

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Поднимать Оршанский район властям помогает «Савушкин продукт».

25 января работников молочного комбината в Сенно проинформировали о сокращении. Бывший директор «ОршаСырЗавода» и главный инженер молочного цеха в Сенно объясняют «Белсату», почему в городе закрывается последнее предприятие, которое давало жителям работу.

«Рабочим уже говорят в открытую, что им ничего не светит, – говорит журналиста главный инженер цеха Владимир Кисляков. – Это связано с тем, что нет сырья – и завод простаивает. Куда будет отправляться сырье, решает руководство концерна или облисполком. На Витебщине сырьевые зоны уже разделены. Нам только останется сборное молоко, которое сдает население».

Цех «Сенненский» делает сухое обезжиренное молоко и сухой молочный продукт в мешках по 25 кг и масло – «Сладкосливочное» и «Крестьянское» в коробках по 20 кг. Сухое молоко предприятия отправляет в Казахстан, масло продается в Беларуси.

Неофициально работникам сообщили, что завод-комбинат окончательно закроется в мае. Ближайшим местом работы для более чем 120 человек может стать спиртзавод в Яново, в 50 км от Сенно. Но люди не готовы туда ездить.

«Работы в Сенно нет. Строительные организации все позакрывались, скоро закроется хлебозавод. От Райпо останется, может, только небольшая база – здесь собираются строить «Евроопт». Своих организаций у нас здесь вообще нет, если честно говорить», – говорит Кисляков. – Можно пойти в колхоз, но никто не хочет – там зарплаты по три месяца не выплачивают».

По словам инженера, Сенно – не единственное место, где происходит подобный процесс. Так, недавно закрылся молочный цех в Дубровно. В безопасности только цех в Копыси, потому что это – малая родина главы Беларуси.

«В Копыси продолжают делать сыры. Лукашенко не позволит закрыть предприятие: в Копыси находится его дом», – продолжает Кисляков.

Журналистам не удалось поговорить с директором Сенненского цеха: с 25 января он на больничном. Бывший директор «ОршаСырЗавода» Николай Школьников, который согласился с нами поговорить, подтвердил перебои с сырьем.

Среди причин Школьников называет то, что молочные предприятия в Оршанском районе скупает «Савушкин продукт».

«Савушкин продукт» сильнее финансово – это связано только с этим. Ну и есть проблема с молоком в районе», – говорит Школьников.

«Савушкин продукт» скупает предприятия «Оршанского молочного комбината». Там уже произошла реорганизация. Когда этот процесс начался, то комбинаты в Дубровно, Сенно и Копыси перевели под юрисдикцию Оршанского хлебокомбината, а в декабре цех в Сенно отдали «ОршаСырЗаводу». Понимаете, Лукашенко это решил уже давно – чтобы поднять Оршанский район. Я так понимаю, с таким предложением обратились и к предприятию «Савушкин продукт», – добавляет Кисляков.

Оршанский район – пылесос Витебщины

В начале января Александр Лукашенко приказал упростить налоговый режим для всех предприятий Оршанского района. Здесь позволили применять строительные и технические нормы Евросоюза, ЕАЭС и КНР без адаптации к белорусской действительности. Существует ряд льгот при создании и расширении производства.

До конца 2023 года в районе запретили выборочные проверки и ограничили внеплановые. Обвиняемых и подозреваемых в экономических преступлениях будут брать под стражу в исключительных случаях. Зарплаты руководителей организаций и чиновников привязаны к результатам выполнения программы развития района. Для быстрого принятия решений райисполкомом разрешено распоряжаться неэффективным государственным имуществом.

Наиболее эффективные меры для развития района власти планируют распространить на другие регионы Беларуси.

По мнению экспертов, такие льготы следует распространять на всю страну, а не делать под Оршей экспериментальный Гонконг.