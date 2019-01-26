Cуд постановил ликвидировать «Кричевгрузавто» 26.01.2019, 13:40

Фото: Илья Дорофеев/panoramio

Предприятие так и не восстановило платежеспособность.

Открытое акционерное общество «Кричевгрузавто» ликвидируют за год — до 1 января 2020 года, сообщает Верховный суд. Предприятие признали банкротом в начале 2017 года, и с того времени его так и не удалось вывести на платежеспособность. Организация должна кредиторам еще 396 тыс. рублей, пишет tut.by.

Открытое акционерное общество по перевозке грузов «Кричевгрузавто» зарегистрировали в 2000 году. Акционеры должника — Могилевский облисполком (37,3% акций), «Брествнештранс» (41,2% акций) и физические лица (21,5% акций).

На июнь 2017 года предприятие задолжало более 400,15 тыс. рублей, что составляло 51% от активов предприятия. Причинами неплатежеспособности должника управляющий назвал наличие просроченной кредиторской задолженности, снижение объемов услуг по грузоперевозкам, оказываемых должником, низкую производственную, исполнительскую дисциплину, нехватку оборотных средств.

Антикризисный управляющий посчитал, что «Кричевгрузавто» может восстановить платежеспособность. Предприятие с июля 2017 года пошло на санацию.

Экономический суд Могилевской области установил, что в период санации должник работал с убытками, коэффициенты текущей ликвидности и обеспеченности собственными оборотными средствами оставались на уровне существенно ниже нормативных. Должник по-прежнему остался неплатежеспособным.

Предприятие погасило требования кредиторов второй очереди на сумму более 11 тыс. рублей, но остался еще долг в размере 396 тыс. рублей.

— Признаки восстановления платежеспособности должника и основания для продолжения его хозяйственной (экономической) деятельности отсутствуют. Собранием кредиторов открытого акционерного общества «Кричевгрузавто» не утверждены изменения и дополнения к плану санации, разработанные управляющим, и принято решение о заявлении в суд ходатайства об открытии в отношении должника ликвидационного производства, — пояснили в Экономическом суде области.