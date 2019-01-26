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В парламенте Великобритании не исключают отсрочки Brexit

  • 26.01.2019, 13:47

Великобритания должна покинуть блок 29 марта.

Дата выхода Великобритании из ЕС может быть отложена на несколько недель, чтобы дать время британским депутатам на утверждение соглашения с Брюсселем.

Об этом заявила лидер Палаты общин Андреа Лидсом, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Великобритания должна покинуть блок 29 марта, но после того, как депутаты отклонили соглашение премьер-министра Терезы Мэй, остается неясным, как страна выйдет из ЕС.

Парламент Великобритании во вторник проголосует за серию поправок к соглашению.

"Мы можем принять законодательство, и я думаю, что у нас, несмотря ни на что, очень крепкие отношения с нашими друзьями и соседями из ЕС, и я абсолютно уверена, что если нам понадобится несколько дополнительных недель или что-то такое, это будет осуществимым", - сказал Лидсом.

Лидер Палаты общин, как правило, является членом Кабинета министров Соединенного Королевства, который отвечает за организацию государственных дел в Палате общин. Однако Лидсом не является членом кабинета, но посещает заседания правительства.


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