Стал известен источник информации о бойцах российских ЧВК в Венесуэле 26.01.2019, 14:07

В Венесуэлу наемники отправились на двух чартерных бортах.

Председатель комитета Общероссийского офицерского собрания, атаман казачьего общества «Ховрино» Евгений Шабаев рассказал РБК об источниках информации о российских бойцах, которые были отправлены в Венесуэлу охранять президента Николаса Мадуро.

По словам Шабаева, 21 января к нему обратился за помощью боец частной военной компании. «Я занимаюсь ветеранским движением, и ко мне часто обращаются люди, которые проходят службу в так называемых частных военных компаниях. Помогаю людям получить финансовые ресурсы, которые им положены, помогаю с вопросами, связанными с организацией поддержки в медицинском лечении и реабилитации.

Один из ребят, который занимается охраной первых лиц в данных структурах частных военных компаний, для подстраховки обратился ко мне, сказал, что поступил срочный заказ, по которому нужно набрать группу и выехать, — куда он не знал. Это было в понедельник 21 числа. 22 числа отзвонилась его родственница и подтвердила факт, что они [бойцы] прибыли в Гавану и их сажают на рейс. Попросила меня через мои связи в международных журналистских кругах выяснить, куда дальше их потом перебросят», — рассказал Шабаев.

Шабаев сообщил, что обратился с этой информацией в Reuters. «Мне нужно было узнать, куда люди вообще пропали и куда в дальнейшем их могли бы перебросить. И вчера увидел сообщение о том, что подтвердились факты, что они находятся в Венесуэле и, что они видели российских граждан при работе уже непосредственно у Мадуро», — добавил он.

Он уточнил, что в Венесуэлу россияне отправились на двух чартерных бортах. При этом Шабаев затруднился назвать точное количество человек. «По информации, которую мне говорили источники из ветеранской среды, они прибыли на двух чартерных бортах, количество уточнить не могу», — отметил он.

Ранее агентство Reuters со ссылкой в том числе и на Шабаева сообщило, что бойцы частной военной компании из России прилетели в Венесуэлу для охраны президента страны Николаса Мадуро. Агентство ссылалось на несколько источников, одним из которых был назван Шабаев с характеристикой «связанный с частными военными компаниями». По его информации, в Венесуэлу отправились около 400 россиян, однако по другим сведениям, уточнили в Reuters, речь идет о небольших группах военных. Шабаев, сославшись на источники в российской структуре госбезопасности, заявил, что военные вылетели в Венесуэлу в начале недели, за один-два дня до начала массовых протестов венесуэльской оппозиции.