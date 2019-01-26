Эдуард Занковец: Мне кажется, что в минском «Динамо» опоздали с изменениями 26.01.2019, 14:13

Эдуард Занковец

Фото: hawk.ru

Белорусский тренер - об успехах «зубров».

Белорусский специалист Эдуард Занковец оценил селекцию минского «Динамо», сообщает пресс-служба клуба.

О селекции и мотивации

Перед стартом сезона, как и многие, полагал, что «Динамо» по силам пробиться в плей-офф. Уиркош, Пулккинен, братья Костицыны – это были хорошие приобретения. Считаю, те же «Витязь», «Сочи», рижское «Динамо» не превосходят «зубров» ни по подбору исполнителей, ни по вратарской линии.

При селекции важна не только статистика игрока в предыдущих клубах, но и совместимость хоккеистов. В одном звене, например, должны быть подобраны и завершители и те, кто создает моменты. Впрочем, селекция – перманентный процесс. Если что-то пошло не так, например, игрок не вписался в команду, то необходимо проводить обмены. Мне кажется, что в «Динамо» опоздали с изменениями.

Когда нет турнирной мотивации, то тренеру тяжелее. Нужно искать дополнительные способы, как настроить игроков. Одно дело – борьба за плей-офф, и другое – когда нет особых турнирных задач. Но хоккеисты играют за страну, за свое имя, за будущий контракт, а также ради родных, близких и всех болельщиков.

О болельщиках и лучших

Считаю, в последнем матче «Динамо» превзошло «Слован» прежде всего во вратарской линии. Энрот сыграл лучше своего оппонента. Также реализация моментов со стороны минчан была на хорошем уровне. «Слован» больше владел шайбой, чаще бросал, но не почувствовал у них, скажем так, жажды гола. Плюс хет-трик Хаудена. Он был тем игроком, который склонил чашу весов в пользу «Динамо».

Будет ли труднее «Динамо» в гостях? Может, даже наоборот. Минчане делают ставку на игру от обороны, поэтому в Братиславе смогут играть в более привычной для себя манере.

Кого выделю в составе «Слована» в нынешнем сезоне? Понравился нападающий Червены. Также хорошую результативность для своих лет демонстрирует Таффе. Что касается «Динамо», то отмечу Буйницкого. Он вышел на новый уровень. Кроме этого, хорошо смотрится Андрей Костицын. Стабильно высокий уровень держит Энрот. По моему мнению, он входит в пятерку лучших вратарей лиги.