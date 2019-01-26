Помпео: Урегулирование спора о названии открывает Македонии путь в НАТО и ЕС
- 26.01.2019, 14:32
Госсекретарь США приветствовал решение греческого парламента.
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что урегулирование спора о названии Македонии позволяет ей присоединиться к НАТО и ЕС.
Его заявление приводит Bloomberg, сообщает «Новое время».
Помпео приветствовал решение греческого парламента о ратификации соглашения с Македонией, принятое в пятницу, 25 января.
«Лидеры Греции продемонстрировали дальновидность, мужество и настойчивость в решении спора относительно названия, что позволит будущей Республике Северной Македонии занять почетное место в НАТО и ЕС», - заявил американский госсекретарь.
«Соединенные Штаты аплодируют этой исторической возможности для продвижения стабильности, безопасности и процветания в регионе», - добавил он.
Напомним, в обмен на переименование Македонии Афины обещают снять вето на инициатив Скопье по присоединению к НАТО и Европейскому Союзу.