В Украине обязали УПЦ МП обозначить связь с РПЦ в уставе 1 26.01.2019, 14:51

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ФОто: tut.by

Отныне в уставе УПЦ МП будет прописана связь со страной-агрессором.

Министерство культуры Украины опубликовало перечень религиозных организаций, которым нужно внести изменения в устав, указав связь с религиозными центрами страны-агрессора. Об этом сообщает Урядовий кур’єр, пишет liga.net.

"1. Под действие частей седьмой и восьмой статьи 12 закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях" подпадают религиозные организации (религиозные общины, управления и центры, монастыри, религиозные братства, миссионерские общества (миссии), духовные учебные заведения), которые действуют на территории Украины и входят в состав (является частью) таких религиозных объединений: Русская (Российская) истинно-православная церковь (РИПЦ), Русская (Российская) старообрядческая церковь..., другое название - Древлеправославная Поморская церковь (ДПЦ), Украинская православная церковь (в единстве с Русской православной церковью (УПЦ), Русская (Российская) древлеправославная церковь..., Русская (Российская) православная старообрядческая церковь (РПСЦ).

Эти организации обязаны в срок не позднее трех месяцев внести в свой устав предусмотренные частью седьмой статьи 12 закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях" изменения и подать их на регистрацию в установленном порядке, указывает Минкульт.