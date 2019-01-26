Cерьезные проблемы возникли у еще одного друга Лукашенко 7 26.01.2019, 14:57

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Омар аль-Башир

Жители Судана вышли на протесты с новыми силами.

Думаете, Саша только онлайн-трансляции из Каракаса смотрит? Нет, серьезные проблемы возникли в последние пару дней еще у одного его друга — суданского диктатора Омара аль-Башира. Он, как и Мадуро, желанный гость в Минске. Говорят, во время последнего визита в декабре Лукашенко у него золотые прииски выпрашивал в обмен на остатки военной техники, сообщает «Баста!».

Протесты в Судане начались в конце прошлого года из-за повышения цен на хлеб и вышли на новый уровень пару дней назад. Очевидно, людей вдохновил пример Венесуэлы.

Демонстрации часто начинаются у мечетей. Одна из них прошла в столице страны Хартуме вчера, сразу после молитвы и выступления лидера оппозиционной партии «Умма» Садика аль-Махди. Несмотря на применение полицией слезоточивого газа, демонстрантам удалось прорваться в расположенный на противоположном берегу Нила Омдурман и продолжить протесты там.

«Наиболее важным требованием является смена режима и создание переходного правительства», - говорит аль-Махди.

Протестующие собираются в разных кварталах Хартума и других крупных городов, координируя свои действия с помощью соцсетей и — если Интернет отключают — через «сарафанное радио». Демонстранты блокируют дороги и скандируют «Мы мирные, против воров». Ближайшие планы: общенациональный поход на президентский дворец. Требование — отставка диктатора.

«Мы призываем наших людей собраться в 17 местах в Хартуме и Омдурмане и идти к президентскому дворцу, - говорится в заявлении суданских профсоюзов. - Люди в других городах и городов также будут проводить свои собственные марши».

Таких организованных и продолжительных протестов в Судане не было за всю историю правления аль-Башира. Неудивительно, что сразу после их начала он стал метаться между Дамаском и Минском в поисках помощи.

Лукашенко не впервые отзывается на просьбы своих коллег из клуба людоедов. Согласно данным Регистра ООН по обычным вооружениям, он уже продавал суданскому другу бронетранспортеры, боевые машины пехоты, артиллерийские системы.

Летом 2007 года газета Sudan Tribune сообщила о том, что из Беларуси в Судан в обход санкций было поставлено 12 истребителей МиГ-29.

Алжирский блог secret-difa3 в 2013 году писал о прибытии из Минска на базу Вади Сайюдна двенадцати бомбардировщиков вместе с летным и техническим составом.

Белорусская техника, по данным France Press, использовалась в гражданской войне на юге страны. Проигранной аль-Баширом, кстати. Южный Судан провозгласил независимость, и суданский диктатор потерял четверть подконтрольной ему территории. Сейчас он уже вряд ли сможет бросить войска против собственного народа, так как былой поддержки среди военных у него, по данным экспертов, нет.