С 1 февраля резко подорожают сигареты 5 26.01.2019, 15:09

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Некоторые сразу на 1,6 рубля.

В Беларуси с 1 февраля подорожают некоторые марки сигарет. Об этом сообщают в министерстве по налогам и сборам. Цены на некоторые марки вырастут больше чем на 1,6 рубля, пишет tut.by.

Гродненская табачная фабрика «Неман», к примеру, повышает цены на Pall Mall Nano Fusion — до 2,15 рубля (сейчас — 2,05 рубля). Сигареты Rider City, Rider Desert, Rider Air, Rider Street, как сообщает МНС, подорожают на 1,64 рубля — с 0,86 до 2,5 рубля.

Cooper Gold, Cooper, Cooper super slims Red, Cooper super slims Gold станут дороже на 0,75 рубля. Цены вырастут с 1,55 до 2,3 рубля.

Сигареты Velvet Red, Velvet Blue, Velvet Ruby, Velvet Jade, Velvet Coral, Velvet Menthol подорожают на 0,8 рубля — с 1,7 до 2,5 рубля, а Oscar Gold, Oscar Silver, Oscar Blue, Oscar Gold superslims, Oscar Silver superslims — на 75 копеек (с 1,85 о 2,6 рубля).

Стоимость Kent Blue, Kent HD Navy Blue, Kent HD Blue, Kent HD Silver, Kent HD White вырастет на 10 копеек — с 3,15 до 3,25 рубля.

В продаже появятся сигареты IDOL gold, IDOL silver, IDOL gold superslims, IDOL silver superslims (их стоимость составит 2,8 рубля), Oscar gold LUX, Oscar gold LUX superslims, Oscar silver LUX, Oscar silver LUX superslims (3 рубля), а также COOPER Blue, COOPER Silver (2,3 рубля).

Компания «Табак-инвест» не будет повышать цены с 1 февраля. Но в продаже также появятся сигареты Winston XS Purple Impulse, которые будут стоить 2,83 рубля.

Предприятие «Беларусьторг» среди прочего поднимет цены на KENT MODE BLUE, KENT MODE SILVER, KENT DOUBLE MIX — с 2,9 до 3 рублей, на L&M MOTION, L&M COMPACT (синий) — с 2,05 до 2,1 рубля.

Поднимет цены также импортер сигарет «ЭНЕРГО-ОИЛ». Цены на Marlboro Gold, MARLBORO RED вырастут до 3,1 рубля (сейчас — 3 рубля), L&M BLUE LABEL (синий) — до 2,25 рубля (сейчас — 2,2 рубля), L&M COMPACT (синий), L&M MOTION — до 2,1 рубля (сейчас — 2,05 рубля).

Белорусские производители и импортеры сигарет могут каждый месяц декларировать максимальные розничные цены на сигареты и другие табачные изделия. Как правило, с 1 числа повышаются цены на те или иные сигареты и вводятся в продажу новые марки. Список сигарет, которые подорожают, и максимальные цены можно посмотреть на сайте МНС.

Напомним, в странах ЕАЭС — Беларуси, России, Казахстане, Киргизии и Армении — собираются с 2024 года уравнять акцизы на сигареты. Если стороны договорятся на тех условиях, которые обсуждаются сейчас, то нашей стране придется заметно поднять ставки. Для белорусов это означает, что цены вырастут. На сколько — пока не известно. Но подорожание в первую очередь заметят те, кто покупает бюджетные и средней цены сигареты. Дорогие марки тоже подорожают, но не так заметно.

В нашей стране продают сигареты трех ценовых категорий, для каждой из которых установлена отдельная ставка акциза. Так, для первой ценовой категории с 1 января этого года ставку подняли до 20,71 рубля (в 2018 году было 18,83 рубля), второй категории — до 52,21 рубля (было — 47,46 рубля), для третьей — до 59,86 рубля (было — 54,42 рубля). При этом на второе полугодие власти планируют поднять ставки акциза на 4,7%.