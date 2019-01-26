Страны Евросоюза пообещали признать лидера оппозиции Венесуэлы президентом 26.01.2019, 15:15

В ближайшее время Германия и Испания могут признать Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы.

Германия и Испания признают лидера оппозиционных протестов Венесуэлы Хуана Гуайдо президентом страны, если в стране не будут объявлены выборы в течение восьми дней. Об этом заявил премьер-министр Педро Санчес и официальный представить правительства Германии, цитирует агентство Reuters «Радио Свобода».

Президент Франции Эммунуль Макрон заявил, что Франция признает политика президентом, если выборы не будут объявлены "в ближайшие недели", сообщает агентство.

К проведению свободных и справедливых выборов в стране ранее призвала глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини.