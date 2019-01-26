Наоми Осака стала победительницей «Australian Open» 2 26.01.2019, 15:25

Наоми Осака

Фото: Kyodo News/Getty Images

Японская теннисистка станет первой ракеткой мира.

Японка Наоми Осака в финале "Australian Open" обыграла чешку Петру Квитову со счетом 7:6, 5:7, 6:4. 21-летняя японка впервые в карьере победила в Мельбурне. Таким образом, Наоми Осака в понедельник, 28 января, впервые в карьере станет первой ракеткой мира. Вдобавок, она будет первым человеком из Азии, который возглавит женский или мужской одиночный рейтинг.

Кроме того, год назад Осака была 72-й ракеткой мира, и в истории женского тенниса никто не делал больший рывок на пути к первому попаданию на вершину рейтинга: до нее никто за год не поднимался на первую строчку из-за пределов топ-20, отмечает sports.ru.