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Акция «щедрости» от «Белоруснефти» завершилась

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  • 26.01.2019, 15:46

В ходе акции цена на бензин была снижена на две копейки.

«Белоруснефть» в воскресенье завершает январскую акцию по снижению цен на моторное топливо на своих АЗС, сообщает госагентство БелТА со ссылкой на пресс-службу компании.

Акция проводилась с 3 января. Стоимость дизельного топлива была снижена на 1 копейку, стоимость бензина – на 2 копейки.

«В связи с тем, что с даты начала акционной кампании до 25 января цена на нефть выросла с $52-55 до $60-62 за баррель, скидочная акция в отраслевой сети АЗС завершается с 27 января», - сообщили в пресс-службе.

Скидки, предусмотренные картами лояльности АЗС «Белоруснефть», продолжают действовать, уточнили там.


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