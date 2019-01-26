Акция «щедрости» от «Белоруснефти» завершилась

Акция «щедрости» от «Белоруснефти» завершилась4
- 26.01.2019, 15:46
В ходе акции цена на бензин была снижена на две копейки.
«Белоруснефть» в воскресенье завершает январскую акцию по снижению цен на моторное топливо на своих АЗС, сообщает госагентство БелТА со ссылкой на пресс-службу компании.
Акция проводилась с 3 января. Стоимость дизельного топлива была снижена на 1 копейку, стоимость бензина – на 2 копейки.
«В связи с тем, что с даты начала акционной кампании до 25 января цена на нефть выросла с $52-55 до $60-62 за баррель, скидочная акция в отраслевой сети АЗС завершается с 27 января», - сообщили в пресс-службе.
Скидки, предусмотренные картами лояльности АЗС «Белоруснефть», продолжают действовать, уточнили там.