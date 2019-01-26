Гуаидо назвал крайний срок проведения выборов в Венесуэле 26.01.2019, 16:00

Хуан Гуайдо

фото: AFP

Председатель Национальной ассамблеи заявил, что досрочные выборы в Венесуэле должны пройти через шесть-девять месяцев или раньше.

Председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы, заявил, что досрочные выборы в Венесуэле должны пройти через шесть-девять месяцев или раньше, а конфликт в стране должны решать сами венесуэльцы, передает РБК.

«Выборы должны быть в самые короткие сроки… Но прежде надо оздоровить как можно скорее избирательную систему, чтобы был один избиратель и один голос, мы говорим о шести-девяти месяцах, может, меньше, но как можно скорее», — цитирует Гуаидо телеканал Antena3.

Отвечая на вопрос, готов ли Гуаидо попросить о военной помощи у других государств, если ситуация будет развиваться не в пользу оппозиции, он ответил уклончиво.

Гуаидо также отметил, что оппозиция не готова к переговорам с Мадуро, поскольку власти «пытаются выиграть время, как они делали уже много раз». По его словам, единственным возможным пунктом для реального разрешения политического конфликта является проведение свободных выборов.

Говоря о возможной амнистии Мадуро, Гуаидо отметил, что это возможно в том случае, если власти Венесуэлы будут сотрудничать с оппозицией для восстановления конституционного порядка.

23 января Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны и пообещал провести в стране досрочные выборы, его признал президент США Дональд Трамп. Мадуро назвал оппозиционного лидера неконституционным президентом.

Большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Гуаидо временным президентом Венесуэлы.