Гуаидо назвал крайний срок проведения выборов в Венесуэле
- 26.01.2019, 16:00
Председатель Национальной ассамблеи заявил, что досрочные выборы в Венесуэле должны пройти через шесть-девять месяцев или раньше.
Председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы, заявил, что досрочные выборы в Венесуэле должны пройти через шесть-девять месяцев или раньше, а конфликт в стране должны решать сами венесуэльцы, передает РБК.
«Выборы должны быть в самые короткие сроки… Но прежде надо оздоровить как можно скорее избирательную систему, чтобы был один избиратель и один голос, мы говорим о шести-девяти месяцах, может, меньше, но как можно скорее», — цитирует Гуаидо телеканал Antena3.
Отвечая на вопрос, готов ли Гуаидо попросить о военной помощи у других государств, если ситуация будет развиваться не в пользу оппозиции, он ответил уклончиво.
Гуаидо также отметил, что оппозиция не готова к переговорам с Мадуро, поскольку власти «пытаются выиграть время, как они делали уже много раз». По его словам, единственным возможным пунктом для реального разрешения политического конфликта является проведение свободных выборов.
Говоря о возможной амнистии Мадуро, Гуаидо отметил, что это возможно в том случае, если власти Венесуэлы будут сотрудничать с оппозицией для восстановления конституционного порядка.
23 января Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны и пообещал провести в стране досрочные выборы, его признал президент США Дональд Трамп. Мадуро назвал оппозиционного лидера неконституционным президентом.
Большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Гуаидо временным президентом Венесуэлы.