закрыть
26 января 2019, суббота, 16:08
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Гуаидо назвал крайний срок проведения выборов в Венесуэле

  • 26.01.2019, 16:00
Хуан Гуайдо
фото: AFP

Председатель Национальной ассамблеи заявил, что досрочные выборы в Венесуэле должны пройти через шесть-девять месяцев или раньше.

Председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы, заявил, что досрочные выборы в Венесуэле должны пройти через шесть-девять месяцев или раньше, а конфликт в стране должны решать сами венесуэльцы, передает РБК.

«Выборы должны быть в самые короткие сроки… Но прежде надо оздоровить как можно скорее избирательную систему, чтобы был один избиратель и один голос, мы говорим о шести-девяти месяцах, может, меньше, но как можно скорее», — цитирует Гуаидо телеканал Antena3.

Отвечая на вопрос, готов ли Гуаидо попросить о военной помощи у других государств, если ситуация будет развиваться не в пользу оппозиции, он ответил уклончиво.

Гуаидо также отметил, что оппозиция не готова к переговорам с Мадуро, поскольку власти «пытаются выиграть время, как они делали уже много раз». По его словам, единственным возможным пунктом для реального разрешения политического конфликта является проведение свободных выборов.

Говоря о возможной амнистии Мадуро, Гуаидо отметил, что это возможно в том случае, если власти Венесуэлы будут сотрудничать с оппозицией для восстановления конституционного порядка.

23 января Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны и пообещал провести в стране досрочные выборы, его признал президент США Дональд Трамп. Мадуро назвал оппозиционного лидера неконституционным президентом.

Большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Гуаидо временным президентом Венесуэлы.


популярное за неделю

Мнение

Увековеченные мадуры
Увековеченные мадуры Ирина Халип
Реальная пощечина для России
Реальная пощечина для России Лилия Шевцова
«Яровизация» Лукашенко ничего не даст
«Яровизация» Лукашенко ничего не даст Андрей Санников
Ребята, вас история хоть чему-нибудь учит?
Ребята, вас история хоть чему-нибудь учит? «Баста»