Петр Порошенко: Низкий поклон белорусу Михаилу Жизневскому 5 26.01.2019, 16:16

2,856

Михаил Жизневский

Президент Украины призвал почтить память первого Героя Небесной Сотни.

Президент Украины Петр Порошенко призвал помнить Героя Небесной Сотни, Героя Украины Михаила Жизневского, которому сегодня исполнился бы 31 год.

Об этом он написал в Facebook.

"Для мужества, человечности и храбрости нет границ. Низкий поклон Михаилу, гражданину Беларуси, который отдал самое дорогое - свою жизнь за свободу украинского народа", - подчеркнул глава государства.

Он призвал помнить Михаила Жизневского и всех Героев Небесной Сотни.

"Пусть сегодня в память о нем и всех Героях Небесной Сотни звучит песня "Пливе кача по Тисині ". Михаил очень любил её", - написал Порошенко.

Михаил Жизневский (1988-2014) - белорусский активист Евромайдана, член Самообороны Майдана, один из первых героев Небесной сотни и одна из первых жертв преступного режима. Родился Михаил Жизневский в Гомеле. Погиб 22 января 2014 года около 9 часов утра от выстрела в сердце возле стадиона «Динамо» на Грушевского. Панихида по Михаилу Жизневскому состоялась 26 января 2014-го, в день, когда ему исполнилось бы 26 лет.