Германия, Франция и Испания усиливают давление на Мадуро 6 26.01.2019, 16:25

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Фото: Reuters

Три страны заявили, что признают временным президентом Венесуэлы Хуана Гуайдо, если Мадуро в течение 8 дней не объявит новые выборы.

Германия, Франция и Испания усиливают давление на диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро. Три страны в субботу, 26 января, объявили, что признают временным главой государства спикера парламента Хуана Гуайдо в том случае, если Мадуро в течение 8 дней не объявит новые выборы, передает DW.

"Народ Венесуэлы должен иметь возможность определить свое будущее свободно и в безопасности. Если в течение восьми дней не будут объявлены новые выборы, то мы готовы признать временным президентом Хуана Гуайдо, который запустит такой политический процесс", - написала в своем микроблоге в Twitter заместитель официального представителя правительства ФРГ Мартина Фиц.

Премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил, что он призвал к такому шагу и Евросоюз.

На фоне глубокого экономического кризиса в Венесуэле и непрекращающихся протестов против Мадуро, спикер парламента Хуан Гуайдо 23 января провозгласил себя временным президентом страны. Его уже признали в этой должности США и целый ряд других государств.