закрыть
26 января 2019, суббота, 19:59
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Германия, Франция и Испания усиливают давление на Мадуро

6
  • 26.01.2019, 16:25
  • 2,391
Фото: Reuters

Три страны заявили, что признают временным президентом Венесуэлы Хуана Гуайдо, если Мадуро в течение 8 дней не объявит новые выборы.

Германия, Франция и Испания усиливают давление на диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро. Три страны в субботу, 26 января, объявили, что признают временным главой государства спикера парламента Хуана Гуайдо в том случае, если Мадуро в течение 8 дней не объявит новые выборы, передает DW.

"Народ Венесуэлы должен иметь возможность определить свое будущее свободно и в безопасности. Если в течение восьми дней не будут объявлены новые выборы, то мы готовы признать временным президентом Хуана Гуайдо, который запустит такой политический процесс", - написала в своем микроблоге в Twitter заместитель официального представителя правительства ФРГ Мартина Фиц.

Премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил, что он призвал к такому шагу и Евросоюз.

На фоне глубокого экономического кризиса в Венесуэле и непрекращающихся протестов против Мадуро, спикер парламента Хуан Гуайдо 23 января провозгласил себя временным президентом страны. Его уже признали в этой должности США и целый ряд других государств.


популярное за неделю

Мнение

Увековеченные мадуры
Увековеченные мадуры Ирина Халип
Реальная пощечина для России
Реальная пощечина для России Лилия Шевцова
«Яровизация» Лукашенко ничего не даст
«Яровизация» Лукашенко ничего не даст Андрей Санников
Ребята, вас история хоть чему-нибудь учит?
Ребята, вас история хоть чему-нибудь учит? «Баста»