Население Минска поставило рекорд 19 26.01.2019, 16:36

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Фото: соцсети

Население столицы впервые в истории превысило 1,99 миллиона человек.

Население Минска по состоянию на 1 января 2019 года составило 1 992 800 человек. Это наибольший показатель в истории столицы Беларуси, передает nn.by.

Ровно год назад статистика фиксировала в Минске 1982400 жителей. Таким образом, за год цифра выросла на 10 400 человек.

Однако такой рост выглядит странным - статистика о количестве населения публикуется каждый квартал. И сильные прыжки происходят только перед Новым годом.

1 июля 2017 — 1 975 800

1 октября 2017 — 1 974 100 (-1700)

1 января 2018 — 1 982 400 (+8300)

1 апреля 2018 — 1 982 700 (+300)

1 июля 2018 — 1 981 700 (-1000)

1 октября 2018 — 1 980 400 (-1300)

1 января 2019 — 1 992 800 (+12400)