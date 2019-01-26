Догонит и перегонит? 3 Вадим Зайдман

26.01.2019, 16:49

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Не быть Китаю гегемоном.

Заметка Лилии Шевцовой о Китае состоит из двух частей. Первая – что Россию в весьма скором времени ожидает весьма неприятный сюрприз: ввиду возвышения Китая ей придется иметь дело с ним, как с главным геополитическим противником, и она (Россия) еще с ностальгией будет вспоминать о временах, когда ее геополитическим противником были США. И вторая – собственно анализ этого возвышения Поднебесной, экономика которой развивается столь бурными темпами, что она, по мнению автора, грозит вскорости "догнать и перегнать" Штаты.

Что касается перспектив оси Россия – Китай, то вполне возможно, что примерно так все и будет развиваться, Китай будет иметь Россию как захочет – и поделом ей. Потому что Россия молодец только против овец или тех молодцов, которые согласились в отношениях с Россией быть в роли баранов (Европа и во многом США). Пусть на своей шкуре узнает, что такое китайский Старший брат, пусть с ностальгией вспоминает, каким хорошим и терпеливым братиком были США.

А вот что касается того, что Китай заткнет Штаты за пояс, станет чуть ли не гегемоном планеты всей – это, конечно, нереально. Никогда такого не будет, во всяком случае до тех пор, пока Китай не станет такой же свободной демократической страной, как США.

Потому что не может страна с любой степенью несвободы обогнать по инновациям и передовым технологиям страну свободную – она может только более-менее усердно копировать (не будем думать – воровать) и заваливать мир более или менее удачными копиями, которые все равно останутся ширпотребом, пусть и высоко технологичным ширпотребом.

На возможные возражения (и они имели место в комментариях под статьей Шевцовой), что надо учитывать специфику, ментальность азиатов и поэтому Китай никогда не станет такой страной, как США, могу сказать, что этого и не требуется. Дело не в национальных особенностях, а в наличии или отсутствии свободы. Это только Путин додумался до "суверенной демократии". На деле же нет свободы (демократии) американской, китайской или японской. Японцы – такие же азиаты, как и китайцы, но Япония – свободная страна (хотя японцы по своему менталитету очень отличаются от американцев), а Китай – нет. И потому потребитель если и предпочтет китайскую технику японской – то только потому, что китайская дешевле. При равных ценах потребитель предпочтет, конечно, Sony или Panasonic.

Еще более наглядным здесь будет пример с двумя Кореями – Северной и Южной. Уж что-что, а жители двух Корей не просто азиаты, а совершенно один народ. Но, как говорится, почувствуйте разницу...

Лилия Шевцова пишет: "Эти компании должны (китайские. – В.З.) стать „чемпионами“ в производстве искусственного интеллекта, в „умном“ управлении городами и дать импульс экономическому рывку. Как сказал Эрик Шмидт, недавний шеф Google, „к 2020 году китайцы догонят Запад; к 2025 они будут лучше, чем мы; к 2030 они будут доминировать в мире“.

К 2025 г Китай должен производить 70% всех микрочипов в мире".

Обратите внимание: ключевые слова здесь "должны" и "будут", в будущем времени. Так и дохнуло ностальгическим: "советские люди к 80-му году будут жить при коммунизме". Должны-то может быть и должны, да только вот будут ли? Вдохновляющий прогноз Эрика Шмидта приводит Шевцова, но, помнится, такого рода прогнозы (догонят и перегонят) в свое время делали ладно бы собственные коммунистические вожди, но также иностранные наблюдатели даже относительно сталинского Союза, пораженные невиданными темпами его индустриализации, а, например, американский экономист Пол Самуэльсон, лауреат Нобелевской премии по экономике, в 1961 году, впечатленный космическими достижениями СССР (первый спутник, первый космонавт), предрекал, что в период с 1984 по 1997 год СССР перегонит США по величине экономики. Но в результате СССР не только не "перегнал", а попросту приказал долго жить.

Да, поначалу такие несвободные страны как СССР или Китай могут развить бешеные темпы развития экономики, особенно если это развитие начинается с нуля, со дна. В сталинском СССР это было достигнуто покупкой западных же технологий и невиданной концентрацией всех ресурсов, в том числе, рабским трудом миллионов, и не только заключенных, а, по сути, и всей страны. Китай демонстрирует "китайское чудо", допустив свободу в экономике. Но, показывая относительно хорошие результаты на коротких дистанциях, они никогда не победят на длинных.

Гонки со Штатами в передовых технологиях и инновациях Китаю не выдержать – выдохнется. Как в свое время выдохся и обанкротился Советский Союз.

Кроме того, свободная экономика не может рано или поздно не прийти в противоречие с отсутствием свободы в политической системе, а ситуация при Си Цзиньпине в этой сфере только ухудшается. Или коммунистические вожди Китая будут постепенно отпускать политические вожжи (и это самое лучшее, что они могли бы сделать) или нам еще предстоит увидеть в Поднебесной великие потрясения.

Вадим Зайдман, kasparov.ru