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В Минске дорожает съемное жилье?

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  • 26.01.2019, 16:58
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Столицу наводнили предложения по $170—200 в эквиваленте за комнату.

Видимо, вынужденный массовый переезд студентов из огромных общежитий студдеревни все-таки сказался на аппетитах минских арендодателей. Если в августе-сентябре приличные комнаты можно было снять за $90—120 по курсу, а однокомнатный «бабушатник» за $200, то теперь все по-другому: неожиданный зимний спрос породил серьезный скачок цен, пишет «Онлайнер».

В базе сервиса аренды «Дома и квартиры» можно с легкостью найти объявления, в которых за право жить в отдельной комнате в чужой квартире просят $150, $170 и даже $200 в месяц плюс коммунальные расходы. Изучим эти интересные предложения.

Проживание на общей кухне с посторонними людьми несет в себе мало приятного. Но это один из самых экономных вариантов: снимать квартиру по карману далеко не всем, особенно если речь идет об иногороднем студенте. О том, что цены на аренду выросли, минчане заговорили еще на прошлой неделе — отселяемые из комнат общежитий студенты завалили звонками арендодателей, и те смекнули, что впору пересматривать прайс.

К примеру, за комнату в относительно новом панельном столбике на Руссиянова просят $200 по курсу. Заселиться предлагают в обжитую гостиную, где есть все необходимое. Звоним собственнику.

— Скажите, а 200 — это в рублях или долларах?

— 200 долларов.

— А чего так дорого?

— Такая цена.

— На фото комната совсем маленькая, сколько там метров?

— Просто на фото так получилось, на самом деле комната очень большая — это зал. Там в углу еще огромный компьютерный стол.

— Что по «коммуналке»?

— Наполовину, — говорит хозяйка, которая также проживает в этой квартире. — Дом новый, отопление регулируется, поэтому «коммуналка» недорогая. Летом вообще мало, зимой рублей 40.

Следующая комната «за двести» находится в «каркаснике» на Алибегова. Объявление хозяин сопроводил красивой и романтичной фотографией, вообще не отражающей состояние жилья. Поэтому звоним.

— Ремонт не евро, но хороший, современный. Большая комната, большая кухня. Все необходимое для жизни есть — двуспальный диван, телевизор, интернет, холодильник, стиралка.

— Плата в месяц $200?

— Вы для кого хотите? Для одной девушки — тогда $170. Если бы два человека жили в комнате, то $200. «Коммуналка» — 50% вместе с девушкой, которая живет во второй комнате. Со всеми платежами выйдет по 50 рублей с человека.

За 400 с лишним рублей в месяц можно пожить и в Степянке. Правда, только арендатору мужского пола. В действительно свежую и отремонтированную комнату площадью почти 14 «квадратов» с собственной лоджией, возможно, кому-то и захочется поскорее переехать.

«На подселение в соседнюю комнату мужчину или студента. В другой комнате проживает парень 30 лет. Без агентств и по договору. Сдам на длительный срок комнату в 2-комнатной квартире. 6-й этаж 15-этажного каркасно-блочного дома, санузел раздельный, ремонт — евроремонт, площадь 63,7/45/11 кв. м, 2 балкона, металлическая дверь, встроенные шкафы, стеклопакеты, рядом магазин, спортивный центр», — уточняет хозяин.

Не нравятся описанные выше районы — добро пожаловать в Зеленый Луг. Здесь предлагается комната в хорошо обустроенной «двушке» на Мирошниченко. «Сдается красивая большая комната в двухкомнатной квартире. В соседней комнате живет девушка. Квартира уютная и очень чистая, ищу соседку, готовую поддерживать атмосферу „дом“, некурящую и т. п., не студентку», — предупреждает нынешняя жительница.

В целом сдать за $200 (и даже за $250) свою комнату сейчас хотят семь собственников. На ценники от $170 до $190 по курсу согласны еще девять минчан. Суммой $150—160 готовы удовлетвориться 15 человек. Отыскать, конечно же, можно варианты и дешевле, но зачастую за ними стоят агенты, а это значит, что заселение именно в эту комнату и за эту сумму не факт что сбудется.


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