Эллиот Абрамс будет координировать политику США в отношении Венесуэлы 26.01.2019, 17:12

Эллиот Абрамс

Задачей Абрамса будет «помощь народу Венесуэлы в полном восстановлении демократии и благосостояния».

Действия США в отношении Венесуэлы будет координировать бывший дипломат Элиот Абрамс, передает «Голос Америки».

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, который подчеркнул, что задачей Абрамса будет «помощь народу Венесуэлы в полном восстановлении демократии и благосостояния».

Помпео и Абрамс примут участие в заседании Совета Безопасности ООН, где США призовут иные государства признать лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо легитимным главой государства.

Абрамс охарактеризовал нынешнюю ситуацию в Венесуэле, как «сложную и опасную». Абрамс занимал различные посты в администрациях Рональда Рейгана и Джорджа Буша-младшего.

Министерство финансов США сообщило, что использует «экономические и дипломатические инструменты», чтобы гарантировать, что коммерческие транзакции правительства Венесуэлы соответствуют признанию Соединенными Штатами Хуана Гуайдо в качестве временного президента Венесуэлы.