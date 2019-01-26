Под Ивацевичами перевернулась маршрутка с пассажирами 26.01.2019, 17:24

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Фото: «ЧП Беларусь | Будь в курсе!»

Маршрутка, которая ехала из Пинска в Минск, вылетела в кювет и перевернулась.

Вечером 25 января на шоссе Пинск-Ивацевичи возле деревни Козики маршрутка, которая ехала из Пинска в Минск, вылетела в кювет и перевернулась.

Об аварии стало известно от читателей сообщества «ЧП Беларусь | Будь в курсе!», передает «Белсат».

«Все живы», – пишет автор сообщения.

Один из комментаторов утверждает, что водитель микроавтобуса пытался избежать столкновения со встречным автомобилем, который занесло на другую полосу.

Другие пишут, что шоссе из Ивацевичей до Пинска — опасное:

«Дороги нет, одни ямы и дикие животные. Когда еще снег, то не чистят».