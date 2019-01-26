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Во Франции возобновились акции «желтых жилетов»

  • 26.01.2019, 17:51

Акции проходят спокойно, полиция не зафиксировала нарушений.

В Париже сотни демонстрантов "желтых жилетов" в полдень за местным временем начали шествие от Елисейских полей. Об этом сообщает rbc.ua со ссылкой на BFMTV.

Сообщается, что демонстранты должны дойти к площади Бастилии около 17:00 за местным временем. "Желтые жилеты" скандируют "Макрона в отставку" и поют "Марсельезу". В данное время акция проходит спокойно, правоохранители не зафиксировали стычек полицией.

В Париже состоялась встреча с Министром иностранных дел Франции Анник Жирарден.

"Я вышла, чтобы предложить им встречу. За этим рубежом есть много чего, чтобы внести свой вклад в национальные дебаты", - заявила Жирарден.

Также на 14:00 по местному времени запланирована акция в Тулузе, где должна была состяться встреча с мэром города Жан-Люк Муденк. Однако встреча была отменена из-за того, что Муденк не согласился проводить ее в прямом эфире.


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