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Помпео в Совбезе ООН подверг Россию критике за поддержку Мадуро

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  • 26.01.2019, 18:02
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Совет Безопасности ООН обсуждает ситуацию в Венесуэле.

Повестка дня заседания была одобрена, несмотря на возражения представителя России, утверждавшего, что политическая ситуация в Венесуэле не представляет собой угрозу для международного мира и безопасности, передает “Радио Свобода”.

Отвечая российскому представителю, госсекретарь США Майкл Помпео, который принимает участие в заседании, отметил, что как сама ситуация, так и возможное влияние на весь регион заслуживает внимания международного сообщества. Он вновь назвал режим диктатора Николаса Мадуро "нелегитимным" и "мафиозным".

В своём выступлении Помпео описал тяжелую ситуацию в экономике Венесуэлы, возложив ответственность за страдания её граждан на Николаса Мадуро и его правительство. Он также упомянул о нарушениях прав человека в Венесуэле. Он призвал все страны услышать "голос венесуэльского народа" и признать временным президентом соперника Мадуро Хуана Гуайдо, который должен обеспечить новые выборы. Он также подверг критике Россию и Китай за поддержку Мадуро: "неудивительно, что те страны, которые не имеют демократии у себя, не поддерживают демократию в Венесуэле", сказал он. Наиболее жёсткой критике он подверг Кубу.

23 января глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны и принёс присягу – после нескольких дней многотысячных протестов против президента Николаса Мадуро.

Гуайдо заявил, что Мадуро, в мае объявивший о своей победе на президентских выборах, не способен исполнять обязанности главы государства, и пообещал провести в стране досрочные выборы.

Хуана Гуайдо признали временным президентом почти все страны Латинской Америки, США и Канада. Россия считает законным президентом Венесуэлы Мадуро.

Ряд стран ЕС, включая Испанию, Францию, Великобританию, заявили, что, если в Венесуэле не будут объявлены выборы в течение ближайших дней, они признают Гуайдо временным президентом.


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