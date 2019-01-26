Директор школы в Пинске, которого оштрафовали за избиение детей, уехал в Москву 13 26.01.2019, 18:13

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Фото: onliner.by

В Москве Федору Родиону предложили возглавить образовательный центр.

Директор СШ №18 Федор Родион уволен с должности по соглашению сторон с 15 января текущего года. При этом педагог уехал в Москву, где ему предложили возглавить образовательный центр.

«Медиа-Полесье» связался с Федором Родионом, он подтвердил все эти сведения.

«Да, подтверждаю этот факт. Хочу сказать, что обжаловал выговор, который получил со стороны управления по образованию Пинского горисполкома, и его отменили. В Брестском областном суде обжаловано решение суда Пинска и Пинского района, согласно которому мне назначили штраф, ждем, когда там будет назначено судебное заседание», – сказал бывший директор школы Федор Родион.

Рассказал учитель и о своих планах на будущее.

«Сейчас я в Москве, мне здесь предложили возглавить образовательный центр, пока знакомлюсь с условиями работы. Думаю, что хуже, чем в Пинске, не будет. Благодарю всех жителей Пинска, которые поддерживали меня в сложной ситуации», – отметил Федор Родион.

Инцидент с участием теперь уже бывшего директора школы №18 города Пинска произошел 11 сентября прошлого года на крыльце школы. Ученики из соседней школы №10 катались здесь на скейте и самокате. Сотрудники школы обратились за помощью к директору Федору Родиону, он попытался задержать 5- и 9-классника до прихода их родителей и социального педагога.

Позже было озвучено, что детей избили, и соответствующее заявление было направлено в Пинский ГОВД.

Кроме того, в соцсетях появилось видео из кабинета директора школы с описанием того, как он «зверствовал» и видео, которое сделали сами ребята, где зафиксировано то, как они катаются на крыльце школы и демонстративно не реагируют на замечания взрослых.

В поддержку директора выступили многие жители Пинска. Они собирали подписи, устраивали флешмобы, писали письма поддержки.

В декабре прошлого года Федор Родион был признан виновным в совершении административного правонарушения – «Умышленное причинение телесного повреждения» и оштрафован на 15 базовых величин.