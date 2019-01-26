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Великобритания поддержала Гуаидо в качестве лидера Венесуэлы

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  • 26.01.2019, 18:22

Лондон считает диктатора Мадуро нелегитимным.

Великобритания поддерживает председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо в его готовности возглавить страну и считает диктатора Николаса Мадуро нелегитимным, заявил замглавы МИД Соединенного Королевства Алан Данкан, передает ria.ru.

«Президентство Мадуро не является легитимным. Мы, Соединенное Королевство, поддерживаем мужество Гуаидо в его борьбе с Мадуро. Мы высоко оцениваем его готовность взять на себя все обязательства… Мы поддерживаем США и призываем к скорейшему проведению выборов в Венесуэле, Гуаидо – это тот человек, который сможет повести страну вперед», - сказал Данкан, выступая на заседании СБ ООН.

Ранее в субботу Великобритания вслед за Германией, Францией и Испанией заявила о намерении признать Гуаидо временным президентом страны, если в Венесуэле в течение восьми дней не будут объявлены новые выборы.


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