Ирина Кручинкина: Как себя чувствую в сборной Беларуси? Добра! 1 26.01.2019, 18:27

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Ирина Кручинкина

ФОто: belarusbiathlon

Биатлонистка провела также ликбез по правильному написанию названия нашей страны.

Биатлонистка сборной Беларуси Ирина Кручинкина ответила на вопросы болельщиков в инстаграме, передает pressball.by.

Интересно, что на вопрос, как она себя чувствует в новой команде, спортсменка ответила по-белорусски — добра. К тому же, биатлонистка провела ликбез по правильному написанию названия нашей страны и отметила, что Беларусь позволила ей