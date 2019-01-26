Reuters: США договорились с «Талибаном» о выводе войск из Афганистана 26.01.2019, 18:37

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Вывод войск должен состояться через 18 месяцев после подписания договора.

Представители Соединенных Штатов Америки и радикального движения "Талибан" в ходе переговоров в Катаре договорились вывести иностранные войска из Афганистана. Об этом сообщает rbc.ua со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, стороны доработали положения, которые будут включены в проект договора о прекращении войны в Афганистане. США и "Талибан" согласовали вывод иностранных военных из Афганистана через 18 месяцев после подписания договора.

Представители "Талибана" заявили, что Афганистан перестанет быть базой для боевиков из террористических группировок "Исламское государство" и "Аль-Каида", которые нападают на военных США и их союзников.

По данным источников Reuters, талибы утвердят график прекращения огня в стране, но начнут переговоры с афганскими властями только после подписания соглашения.

Кроме того, стороны договорились об обмене пленными, отмене США международного запрета на передвижение некоторых лидеров "Талибана", а также о перспективе создания временного афганского правительства после прекращения огня.