Как кофе сделать не только вкусным, но и полезным 1 26.01.2019, 18:44

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Кофе полезно дополнять специями.

Кофе не зря является самым популярным утренним бодрящим напитком. Ведь новый день начинают многие именно с него. Напиток помогает быстрее проснуться и придаёт бодрости. При этом вполне возможно сделать кофе в разы полезным, пишет u-news.com.

Кофе содержит в себе огромное количество антиоксидантов, благодаря которым он является полезным, если не превышать дозировку. Благодаря экспериментам специалисты смогли выяснить, что напиток помогает защититься от опухоли в груди, опухолей кишечника, диабета второго типа, а также болезни Паркинсона. Преимущества кофе можно увеличить в разы, если дополнить его некоторыми ингредиентами, а также если соблюдать некоторые важные правила. Известный факт – бодрящий напиток является диуретиком, а иными словами обладает весьма мощным мочегонным свойством. Если организм не дополнять водой, тогда кофе попросту будет работать вхолостую, а значит вредить. Поэтому перед тем, как выпить чашечку бодрящего напитка рекомендуется выпить стакан воды.

Тогда кофе окажет наилучший эффект. Нельзя дополнять кофе подсластителями в виде сахара, сиропов, фруктозы, сорбита или подобными. Ведь так можно изрядно навредить своему здоровью. Подсластители повышают риск ожирения, способствуют сердечно-сосудистым заболеваниям, а также повышают риск диабета второго типа. Также отдельное внимание стоит уделить молоку. Если вы любите пить кофе с молочным продуктом, тогда стоит узнать, чем питались коровы, которые его дали. Лучше всего, чтобы животные ели траву на лугах, а не комбикорм в коровниках. А если такой возможности нет, тогда стоит рассмотреть вариант с добавлением растительного молока. Это не только вкусно, но и в разы полезнее, чем коровье. Отлично подходят соевое, миндальное, кокосовое, рисовое и прочие.

Также полезно дополнять кофе такими специями, как корица, имбирь, кардамон, перец и другие, по вкусу. Они способны заменить сахар, придать неповторимый вкуси аромат бодрящему напитку и улучшить его качества. Мало того, специи повышают количество антиоксидантов в кофе, что является полезным для здоровья. Отдельно стоит отметить, что бодрящий эффект от кофе начинается примерно через двадцать – сорок минут после его употребления. Поэтому не стоит его пить перед сном.