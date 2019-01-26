закрыть
26 января 2019, суббота, 19:58
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Как кофе сделать не только вкусным, но и полезным

1
  • 26.01.2019, 18:44
  • 1,761

Кофе полезно дополнять специями.

Кофе не зря является самым популярным утренним бодрящим напитком. Ведь новый день начинают многие именно с него. Напиток помогает быстрее проснуться и придаёт бодрости. При этом вполне возможно сделать кофе в разы полезным, пишет u-news.com.

Кофе содержит в себе огромное количество антиоксидантов, благодаря которым он является полезным, если не превышать дозировку. Благодаря экспериментам специалисты смогли выяснить, что напиток помогает защититься от опухоли в груди, опухолей кишечника, диабета второго типа, а также болезни Паркинсона. Преимущества кофе можно увеличить в разы, если дополнить его некоторыми ингредиентами, а также если соблюдать некоторые важные правила. Известный факт – бодрящий напиток является диуретиком, а иными словами обладает весьма мощным мочегонным свойством. Если организм не дополнять водой, тогда кофе попросту будет работать вхолостую, а значит вредить. Поэтому перед тем, как выпить чашечку бодрящего напитка рекомендуется выпить стакан воды.

Тогда кофе окажет наилучший эффект. Нельзя дополнять кофе подсластителями в виде сахара, сиропов, фруктозы, сорбита или подобными. Ведь так можно изрядно навредить своему здоровью. Подсластители повышают риск ожирения, способствуют сердечно-сосудистым заболеваниям, а также повышают риск диабета второго типа. Также отдельное внимание стоит уделить молоку. Если вы любите пить кофе с молочным продуктом, тогда стоит узнать, чем питались коровы, которые его дали. Лучше всего, чтобы животные ели траву на лугах, а не комбикорм в коровниках. А если такой возможности нет, тогда стоит рассмотреть вариант с добавлением растительного молока. Это не только вкусно, но и в разы полезнее, чем коровье. Отлично подходят соевое, миндальное, кокосовое, рисовое и прочие.

Также полезно дополнять кофе такими специями, как корица, имбирь, кардамон, перец и другие, по вкусу. Они способны заменить сахар, придать неповторимый вкуси аромат бодрящему напитку и улучшить его качества. Мало того, специи повышают количество антиоксидантов в кофе, что является полезным для здоровья. Отдельно стоит отметить, что бодрящий эффект от кофе начинается примерно через двадцать – сорок минут после его употребления. Поэтому не стоит его пить перед сном.


популярное за неделю

Мнение

Увековеченные мадуры
Увековеченные мадуры Ирина Халип
Реальная пощечина для России
Реальная пощечина для России Лилия Шевцова
«Яровизация» Лукашенко ничего не даст
«Яровизация» Лукашенко ничего не даст Андрей Санников
Ребята, вас история хоть чему-нибудь учит?
Ребята, вас история хоть чему-нибудь учит? «Баста»