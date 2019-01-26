РФ заблокировала заявление Совбеза ООН о поддержке венесуэльской оппозиции 14 26.01.2019, 18:54

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РФ поддержала режим Мадуро.

Россия, Китай, ЮАР и Экваториальная Гвинея заблокировали в субботу попытку США принять в Совете безопасности ООН резолюцию в поддержку венесуэльской Национальной ассамблеи (парламента, оппозиционного режиму Николаса Мадуро). В резолюции говорится, что ООН признает Национальную ассамблею в качестве «единственного демократически избранного института» в Венесуэле, передает «Голос Америки».

Этот вопрос появился в повестке дня накануне внеочередного субботнего заседания Совбеза ООН, созванного по инициативе США. Вашингтон и многие латиноамериканские государства признали лидера оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы и обратились к Николасу Мадуро с требованием уйти в отставку.

При этом России и ее союзникам не удалось остановить сегодняшнее заседание Совета безопасности. Только четыре из 15 стран-участниц Совбеза (включая непостоянных членов) проголосовали за прекращение обсуждения. Девять государств высказались за продолжение заседания, еще двое – воздержались от голосования.

Госсекретарь США Майк Помпео также выступил на заседании Совбеза, заявив, что «пришло время для всех стран определиться, на чьей стороне они находятся» в венесуэльском кризисе. «Либо вы на стороне свободы, либо находитесь в союзе с Мадуро…», сказал Майк Помпео, обращаясь к участникам заседания в ООН.

Россия, как известно, поддерживает режим Николаса Мадуро.